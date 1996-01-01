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Каждой семье - по врачу
Министр здравоохранения и социального развития РФ Михаил ЗУРАБОВ подписал приказ "О порядке осуществления деятельности врача общей практики (семейного врача)".
С первого апреля семейные врачи должны будут приступить к своим обязанностям. И насколько будет эффективна практика семейного врача, а также насколько он будет отличаться от обычного участкового терапевта, скоро мы все убедимся сами.
В приказе министра буквально все расписано по пунктам: каким должен быть "Паспорт врачебного участка общей (семейной) практики", как этот самый паспорт заполнять, каким должен быть "Дневник работы врача общей практики (семейного врача)" и как его заполнять. Приказ предписывает пересмотр программы переподготовки и повышения квалификации специалистов, осуществляющих деятельность в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по принципу общей врачебной практики (семейной медицины).
Семья в данном случае рассматривается широко: это и пожилые люди, и их дети и внуки, и нередко правнуки. Медицинская помощь при разнообразных заболеваниях оказывается специалистом всем членам семьи.
Что это дает? Очень многое. Не нужно выстаивать утомительнее очереди в поликлиниках, ходить от одного врача к другому. Но даже не это главное.
Между тем для Приморья "Семейный врач" - уже не новость. При краевой клинической больнице № 2 работают двое таких врачей, еще в пяти районах по программе "Семейный доктор" практикуют 30 человек. А всего подготовлено около 150 специалистов. Готовят их на базе ВГМУ.
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