Краевой бюджет подбирает муниципальное здравоохранение

27 кожно-венерологических, противотуберкулезных, наркологических диспансеров, работающих в муниципальных образованиях края, переданы в ведение департамента здравоохранения администрации края.

Специализированные отделения в центральных районных и городских больницах функционируют в прежнем режиме. После проведения полного анализа их деятельности департамент примет решение по оптимизации стационарной сети.