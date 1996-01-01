Главу ФОМСа отстранили

Прокуратура Фрунзенского района Владивостока предъявила обвинение исполнительному директору государственного учреждения "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края" (ГУ ТФОМС ПК) Евгению ЛЕВАШОВУ. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Евгений Левашов занимает должность исполнительного директора ТФОМС с 10 сентября 2002 г. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края уже с октября 2002 г. по январь 2003 г. он незаконно перечислил 1 млн 100 тыс. руб. коммерческой страховой медицинской организации - обществу с ограниченной ответственностью "Восточно-страховой альянс". Личная заинтересованность в создании преимущественных условий финансирования этой организации становится понятной, если учесть, что раньше г-н Левашов был ее руководителем. Кроме того, являлся учредителем ООО "Клиника семейной медицины", владеющего 50% уставного капитала ООО "Восточно-страховой альянс". После назначения на должность директора фонда он передал свою долю в уставном капитале "Клиники семейной медицины" дочери. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отстранил обвиняемого Левашова от должности.