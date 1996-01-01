В Приморье вспышка СПИДа

За последние десять дней в крае был зарегистрировано 59 случаев СПИДа.

Как сообщает сайт "радио Лемма" со ссылкой на заведующую отделом профилактики краевого центра СПИД Тамару АЛЕКСЕЕНКО, последние выявленные больные заразились в процессе празднования Нового года и других праздников, потому что заражение проявляется через 2-3 месяца.

Всего в этом году уже выявлено 5 тысяч 693 ВИЧ-инфицированных. Чаще болеют мужчины от 20 до 40 лет - почти 40% от общего числа больных. Растет половой путь передачи инфекции - это чаще всего уже не люди, употребляющие наркотики, а молодые женщины, которые выходят замуж за бывших наркоманов. Растет количество детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей, - сегодня в Приморском крае их почти 300. На молодежь 15-20 лет приходится тоже значительный процент - почти 7% на 100 тысяч, дети составляют 5%.