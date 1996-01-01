Сто лет молодости

Кто бы мог подумать, что привычный нам вечнозеленый невзрачный алоэ - обитатель практически всех подоконников - обладает такими необычными полезными свойствами, благодаря чему является частым компонентом не только лекарственных, но и косметических средств?

Еще в древности красавицы знали о чудодейственных свойствах этого тропического растения и использовали его сок для сохранения молодости своей кожи. И не случайно, так как сок алоэ содержит витамины Е и С, витамины группы В и полезен для любой кожи. Маски, приготовленные из него, прекрасно увлажняют, смягчают и защищают сухую и нормальную кожу, очищают и снимают воспаление жирной и проблемной кожи. А если у вас чувствительная кожа, то косметика с добавлением сока алоэ поможет снять раздражение. Но самым уникальным считается то, что алоэ способствует повышению эластичности кожи и ускоряет регенерацию клеток.

Сегодня мы остановимся на приготовлении масок из этого обитателя подоконников. А для этого следует подготовиться заранее, а именно: вымыть срезанные листья, завернуть их в салфетку и положить на нижнюю полку холодильника на 10-12 дней, а уж по истечении времени можете приступать непосредственно к приготовлению чудодейственных эликсиров красоты.

Некоторые способы применения алоэ:

-?Смешайте 1 ст. л. сока алоэ и 2 ст. л. разогретого меда и нанесите на лицо на 10-15 минут. Эта маска предназначена для любой кожи, предупреждает образование морщин, прекрасно освежает и тонизирует.

-? Чтобы подпитать и освежить нормальную и сухую кожу, рекомендуем 1 ч. л. яичного желтка смешать с таким же количеством сока алоэ и 1 ст. л. сметаны. Маску следует нанести на лицо и шею, а когда первый слой подсохнет, сделать повторную процедуру, и так до тех пор, пока смесь не закончится. Продолжительность 20-30 минут. После этого смойте маску теплой водой, а затем ополосните холодной.

-?Для жирной кожи: взбить яичный белок и добавить 2 ч. л. сока алоэ и 1 ч. л. сока лимона. Смешайте все ингредиенты и нанесите маску с помощью кисточки (можно использовать широкую чистую кисточку для макияжа или мягкий помазок для бритья). Как только первый слой подсохнет, нанесите второй и все последующие. Когда высохнет последний слой, смойте маску холодной водой. Используя этот рецепт, вы избавитесь от жирного блеска, к тому же прекрасно подпитаете и освежите кожу.

-?Для пористой кожи, склонной к образованию угрей, народная косметика рекомендует такой лосьон: смешайте 4 части сока алоэ и 1 часть спирта. Хранить консервированный сок нужно в темном прохладном месте во флаконе с притертой пробкой. При угрях полезно протирать лицо и другим составом: 2 ст. л. измельченных до кашицеобразного состояния листьев алоэ залейте 3/4 стакана кипятка, проварите смесь 10-15 минут, затем процедите, остудите и протирайте им лицо.

-?Для сухой кожи смешайте в равных пропорциях сок алоэ, липовый мед, глицерин и воду (все компоненты по 1 ч. л.). Медленно помешивая, добавьте 1 ч. л. овсяной муки. Все тщательно размешайте, чтобы получилась однородная масса. Нанесите смесь на лицо на 20-25 минут. Маска хорошо тонизирует и омолаживает кожу. Ее рекомендуется делать 1-2 раза в неделю в течение 1-1,5 месяцев. Через 3 месяца курс можно повторить. * А этот рецепт поможет омолодить кожу. Для этого листья алоэ измельчите на мясорубке, наложите желеобразную массу на лицо на 10-15 минут, после чего смойте теплой, а затем холодной водой. Эта маска не только поможет разгладить морщины, но и прекрасно тонизирует кожу.

-?Вообще, чтобы предупредить образование морщин, полезно через день просто наносить на лицо сок алоэ, смешанный с жирным кремом или растительным маслом, взятыми в равных пропорциях (по 1 ч. л.). Наносите эту смесь на лицо с помощью кисточки на 15-20 минут, после чего смойте теплой водой.