Что-то кости захрустели... Значит, зелень вы не ели

Испытывать на себе новые диеты не всегда безопасно. Поэтому всем, кто хочет оставаться здоровым как можно дольше и не навредить себе, я предлагаю древний как мир путь, проверенный на себе: лечение овощами и фруктами.

Люди с древности лечились травами, овощами и фруктами. Упоминание о лечебных свойствах овощей встречается еще в 2005 году до нашей эры в китайской книге о лекарственных растениях. В России во времена Бориса Годунова существовали аптекарские грядки, на которых наряду с целебными растениями выращивали редьку, хрен, петрушку, лук именно с лечебной целью.

Не просто едим, а лечимся

Что из овощей или фруктов предпочесть при том или ином недомогании, подчеркиваю, недомогании, потому что, если овощи поесть вовремя, болезни вообще можно избежать.

Возьмите себе за правило начинать день со свежевыжатых овощных соков: свеклы, моркови и капусты. Этим вы особенно поможете своему истощенному зимовкой организму, а заодно предупредите многие болезни. Чтобы сок хорошо усвоился, добавьте в стакан несколько капель любого растительного масла.

Все болезни зарождаются в кишечнике. Когда он начинает барахлить, помогут практически любые овощи и фрукты, особенно богатые клетчаткой: капуста, черносливы, бананы, тыква, пророщенная соя.

Для слабых легких и плохого зрения жизненно необходим бета-каротин, которым особенно богаты манго и морковь. Кстати, если вы долго находились в прокуренном помещении, съешьте побольше любых цитрусовых фруктов, это поможет вам быстро очистить легкие.

Ноющая печень особенно нуждается в овощах и фруктах, богатых витаминами С и Д. Именно они, как мощные антиоксиданты, стимулируют очищение печени от токсинов, затрудняющих ее работу и провоцирующих боль. Для облегчения работы печени заваривайте травяной чай из бессмертника, цветков календулы, дущицы и мяты и пейте перед едой. За полчаса до еды ешьте апельсины, грейпфруты, мандарины и любые овощи в салате.

Работу почек улучшают яблоки и виноград, как белый, так и черный. Особенно с бактериями, гнездящимися в почках, хорошо борются вещества, содержащиеся в клюкве, так что пейте ежедневно сок из этой ягоды.

Больше "синеньких"!

Если у вас высокий уровень холестерина в крови, каждый день пейте свежевыжатые яблочные соки и постоянно ешьте баклажаны во всех видах. "Синенькие" не только снижают холестерин, но и благодаря наличию в них большого количества меди и железа способствуют кроветворению. Но особенно хорошо больную, загустевшую кровь почистят свекольный, гранатовый, черешневый и черничный соки.

При изжоге и плохом выделении желчи, которым страдают многие люди после 40, даже не имеющие явных признаков заболевания, ешьте во всех видах тыкву. Кстати, тыквенный сок может помочь и от бессонницы.

Если у вас повысилось давление и защемило сердце, не спешите принимать лекарство. Cварите картофельное пюре и выпейте воду, образовавшуюся в результате варки. Результат не замедлит сказаться на вашем самочувствии. Если это случилось в дороге, съешьте парочку бананов или авокадо. В этих фруктах содержится большое количество калия, необходимого для поддержания сердечной мышцы и снижения давления.

Ешьте кашу

Поблекли бывшие в начале зимы блестящими волосы и стали слоиться ногти? Ешьте ячменную кашу, богатую кремнием да почаще пейте травяной чаек, заваренный из полевого хвоща.

Стали похрустывать и побаливать суставы? Увеличьте в своем рационе количество зеленых фруктов и овощей, богатых кальцием.

Исчезнут любые отеки, если вы всего лишь в течение одного дня воздержитесь от пищи и попьете цитрусовые соки в любом количестве.

Появилась необходимость сбросить пару лишних килограммов, чтобы выглядеть стройнее? Всего недельку посидите на любых кашах, обязательно сваренных на воде, сдобренных различными специями и заправленных любым растительным маслом - и лишних килограммов как не бывало. Крупы - это те же растения. Являясь не только вкусной, и диетически полезной пищей, они снижают вес и очищают организм от шлаков.