Компьютер мой - враг мой?

Чувство тяжести или "песок" в глазах, покраснение, пелена, слезотечение, повышенная чувствительность к свету и даже двоение изображения... Если ваша работа связана с компьютером, вам, конечно, знакомы подобные ощущения. Специалисты называют их компьютерный зрительный синдром.

Как с ним бороться?

За появлением компьютерного зрительного синдрома стоит много причин, но среди них на первом месте - сокращение частоты моргания. При работе за компьютером человек в среднем моргает в 3 раза реже, чем при чтении обычного бумажного текста, а при недостаточной частоте моргания глаза могут стать суше, что, в свою очередь, приводит к их раздражению. Поэтому:

- Заставляйте себя моргать чаще, если необходимо, прикрепите бумажку с напоминанием об этом к монитору.

- Делайте перерывы в работе - несколько коротких перерывов на каждый час работы, при этом переводите взгляд на предметы, расположенные на разных расстояниях от вас: на часы, цветы, улицу за окном. При необходимости пользуйтесь глазными каплями - смазывающими или увлажняющими.

Другой причиной появления у вас компьютерного зрительного синдрома могут служить блики и отражения, образующиеся на экране монитора. Принцип профилактики утомления в этом случае довольно прост: чем меньше света падает на экран монитора, тем лучше. Источниками бликов могут служить как лампы, освещающие офис, так и дневной (особенно прямой солнечный) свет, проникающий в помещение через окна. При этом глазам приходится испытывать значительные напряжения, чтобы рассмотреть, что же изображено на экране. Для устранения этой причины следует соблюдать следующие правила:

-?Расположите свой компьютер так, чтобы окна в офисе находились сбоку от монитора, а не позади или перед ним. Настольную лампу нужно отрегулировать так, чтобы она не светила вам в глаза и чтобы свет от нее не падал на экран монитора.

-?Отрегулируйте жалюзи в офисе так, чтобы солнечный свет не падал на экран монитора.

-?Отключите лампы на потолке, которые светят слишком ярко. Если вам не хватает света после этого, перейдите на использование менее мощных ламп накаливания.

-?Некоторые исследования показывают, что лампы дневного света своим мерцанием могут вызывать раздражение глаз; если это действительно раздражает вас, перейдите на использование обычных ламп накаливания.

-?При подборе светового режима на рабочем месте необходимо учитывать, что у людей после 40 лет возникают возрастные изменения в зрительной системе (сужение зрачка, пожелтение хрусталика, снижение зрительной активности и контрастной чувствительности сетчатки). Все это требует усиления яркости экрана и дополнительной освещенности рабочего места (бумажного текста).

Если вы носите контактные линзы...

Пользователям контактных линзах можно посоветовать различные препараты искусственной слезы, среди которых наиболее эффективным является новый препарат "Видисик". Для снижения утомляемости глаз рекомендуется использовать одновременно с контактными линзами очки с компьютерными линзами с нулевой оптической силой. Целесообразно применять также специально разработанные компьютерные программы, которые способствуют увлажнению глаз и помогают снижать их утомляемость при работе за компьютером. К таким, в частности, можно отнести программу "Anti-EyeStrain" - "Профилактика зрительного утомления".