Тибет - дело тонкое

В "Дальневосточном лечебнике" от 17 февраля в материале "Буддийские монахи во Владивостоке: лечим почти все", мы рассказали о приезде в Приморье двух священнослужителей Дамба-норбу и Дамба-нема из Агинского монастыря (дацана). В миру святые отцы носят иные имена, Жигжит Дармаев и Алексей Найденов.

Там же мы сообщили, что пообщаться с буддийскими монахами, поделиться своими проблемами и получить консультацию можно в Приморской картинной галерее на Партизанском проспекте, 12. Один из монахов - специалист по тибетской медицине, другой - астролог.

Через неделю после публикации наш корреспондент встретился с гостями из Агинского дацана.

- За неделю к нам обратилось около 30 человек. В основном пациенты жаловались на проблемы с сердцем. Причем очень много приходило молодежи от 15 до 30 лет. Я не думал, что во Владивостоке столько молодых людей с сердечными заболеваниями, - рассказывает тибетский медик Дамба-нема.

По его наблюдениям, во Владивостоке на первом месте сердечно-сосудистые заболевания, на втором - болезни почек. Тибетская медицина объясняет такой расклад высокой влажностью, особенно летом, и постоянными пронизывающими ветрами зимой при сильном морозе. В Читинской же области, откуда приехали монахи, морозы тоже неслабые, но ветра почти нет. Там на здоровье людей особенно влияет плохая экология, от которой, прежде всего, страдают печень и почки.

В основном люди обращались к монахам из-за интереса к тибетской медицине и буддизму. Причем почти все посетители либо когда-то сталкивались с тибетской медициной, либо что-то про нее слышали или читали. Одна женщина даже принесла рецепты, написанные тибетским лекарем, у которого она когда-то лечилась.

- Людям, проживающим в Приморье, желательно есть больше нежирного мяса: баранину, говядину, пить мясной бульон. Побольше овощей и теплее одеваться. Вашей молодежи надо больше двигаться, тренировать сердце, вести активный образ жизни. Надо чаще ходить пешком и заниматься физкультурой. Кто с молодых лет привык передвигаться на машине, у того сегодня сердце и сдает, - говорит Дамба-нема.

По его раскладу, будущее у наших земляков - у тех, кому сейчас от 20 до 40 лет, безрадостное. Из 30 посетителей только двое, мужчина и женщина, были абсолютно здоровы. Причем - 50-летняя женщина выглядела лет на 30. У монахов даже вырвался возглас удивления, когда они об этом узнали. Дама занимается гимнастикой и закаляется. У остальных, по словам монахов, со здоровьем напряженка. Зато, по словам специалиста тибетской медицины, во Владивостоке нет проблем с кожными заболеваниями. За семь дней к ним не пришел ни один человек с псориазом, экземой, чесоткой и прочей подобной заразой. Скорее всего, монах не знал, что у нас такие больные обращаются в кожно-венерологический диспансер на Гамарника.

Несколько раз за помощью приходили отчаявшиеся родители наркоманов. Монахи, как могли, успокаивали их, объясняя, что наркомания излечима. У тибетской медицины есть средства против этой напасти.

Что же касается астрологических способностей Дамба-нербу, то здесь комментарий будет краток. Во-первых, непосвященному понять тайны тибетской астрологии не дано. Чего, собственно, я и не добивался. Во-вторых, только Будде известно, о чем монах говорил с посетителями. Но все, кто общался с Дамба-нербу, уходили с сияющими лицами. Мне рассказали, что одна женщина, медик, между прочим, даже упала перед ним на колени, когда монах поведал ей о ее прошлом и настоящем. И еще посоветовал, как избежать навалившихся неприятностей. Короче, Тибет - дело тонкое.