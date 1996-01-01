Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Биологические часы
Как утверждает восточная медицина, каждый час суток особым образом влияет на наше физическое и душевное состояние. И если бы мы учитывали суточные биологические ритмы при построении режима дня, наш рабочий день продолжался бы 6 часов, с трехчасовым перерывом на послеполуденный отдых. Наши биологические часы начинают отсчет новых суток жизни с 4 часов утра. Итак..
4 часа. Начинается подготовка к пробуждению. Происходит выброс стрессового гормона кортизона: за ночь наш организм "опустошил свои батареи", и необходима инъекция активности, чтобы мы стали работоспособными, когда проснемся. Этот ранний утренний час чреват и обострением болезней: в 4 утра особенно велика опасность сердечного приступа, инфаркта миокарда, приступа бронхиальной астмы.
5 часов. Концентрация кортизона в крови в 6 раз выше, чем днем.
6 часов. Активизируется обмен веществ, повышается уровень сахара и аминокислот. Подготавливается необходимая для нового дня энергия. 6 часов - лучшее время для подъема.
7 часов. Пора завтракать. Согласно старому правилу, завтрак должен быть плотным: до обеда полученные углеводы преобразуются в энергию, а вечером - в жиры.
8 часов. Суточный пик ощущения боли. У ревматиков ломит кости, страдающие зубной болью терпят адские муки. А вот на прием к стоматологу лучше записываться не утром, а в 2 часа дня.
9 часов. Организм устойчив к рентгеновскому облучению. Можно начинать работу; еще час потребуется для раскачки.
10 часов. Температура тела достигает максимума. Хорошо функционирует кратковременная память. Подходящее время для работы, требующей внимания и сообразительности.
11 часов. Высокая работоспособность. В это время люди редко ошибаются в счете. В школьном расписании на 11 часов следует ставить уроки математики.
12 часов. Время обеденного перерыва. Желудок начинает активно переваривать пищу, а вот кровоснабжение мозга снижено, полезно отдохнуть.
13 часов. Сиеста продолжается. Работоспособность снижена (на 20% ниже среднесуточного уровня).
14 часов. Усталость в этот час особенно ощутима, но достаточно 10-минутного отдыха, чтобы ее преодолеть. Стимуляторы (крепкий чай, кофе) не рекомендуются, лучше чуть-чуть подремать. Два часа дня - лучшее время для лечения зубов: они сейчас наименее чувствительны к боли.
15 часов. "Тихий час" подошел к концу. Наступает новый пик работоспособности.
16 часов. Активизируется кровообращение. Лучшее время для занятий спортом.
17 часов. Прилив жизненных сил.
18 часов. Время ужина. Перед ужином можно выпить рюмочку: печень в это время суток терпимо относится к алкоголю.
19 часов. Рабочий день окончен. Пульс становится реже, кровяное давление снижается, центральная нервная система особенно чувствительна к воздействию лекарств.
20 часов. Если вам прописаны антибиотики - сейчас они наиболее эффективны.
21 час. Неподходящее время для еды: пища, съеденная в 9 вечера, останется непереваренной до утра.
22 часа. Пора ложиться спать. Работоспособность резко падает. Для курильщиков 10 вечера - время последней сигареты: поздно вечером и ночью организм плохо разлагает яды, в том числе никотин.
23 часа. Активность обмена веществ минимальна. Снижаются до минимума частота пульса и температура тела.
24 часа. В полночь лучше заживают раны, потому что клетки делятся быстрее, чем днем.
1 час. Человек погружается в глубокий сон.
2 часа. Возрастает чувствительность к холоду. На дорогах часты аварии; причина - замедление реакции водителей.
3 часа. Снижается до минимума уровень мелатонина, "отвечающего" за наше настроение. Тех, кто не спит, одолевают черные мысли. Люди, страдающие депрессией, в этот час просыпаются в мрачном расположении духа. Возрастает опасность самоубийств.
4 часа. Все начинается сначала.
Итак, согласно показаниям "биологических часов", дневное время - с 6 утра до 6 вечера - четко делится на 4 трехчасовых периода: с 6 до 9 - подъем, подготовка к работе; с 9 до 12 - работа; с 12 до 15 - отдых; с 15 до 18 - работа. Четыре часа - с 18 до 22 - отводится на вечерний отдых и подготовку ко сну. Далее следует 8-часовой сон - с 10 вечера до 6 утра.
Выходит, работа занимает всего 6 часов, что составляет четверть суток. Несколько неожиданно, правда?
Если бы мы учитывали суточные биологические ритмы при построении режима дня, то, может быть, и здоровье наше было бы крепче.
Новости тематики
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Как уберечься от инфекций
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
- Простуда грозит осложнениями
- Лучшая на Дальнем Востоке поликлиника находится в Хабаровске
Новости раздела
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
- Приморские врачи получили Бизнес-Премию
- Утренняя прогулка с врачом стала доброй традицией
- В детской больнице Приморья открылось обновленное урологическое отделение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде
- Владивосток первым на Дальнем Востоке услышит "невероятную историю" от Дэвида Рамсера