Как утверждает восточная медицина, каждый час суток особым образом влияет на наше физическое и душевное состояние. И если бы мы учитывали суточные биологические ритмы при построении режима дня, наш рабочий день продолжался бы 6 часов, с трехчасовым перерывом на послеполуденный отдых. Наши биологические часы начинают отсчет новых суток жизни с 4 часов утра. Итак..

4 часа. Начинается подготовка к пробуждению. Происходит выброс стрессового гормона кортизона: за ночь наш организм "опустошил свои батареи", и необходима инъекция активности, чтобы мы стали работоспособными, когда проснемся. Этот ранний утренний час чреват и обострением болезней: в 4 утра особенно велика опасность сердечного приступа, инфаркта миокарда, приступа бронхиальной астмы.

5 часов. Концентрация кортизона в крови в 6 раз выше, чем днем.

6 часов. Активизируется обмен веществ, повышается уровень сахара и аминокислот. Подготавливается необходимая для нового дня энергия. 6 часов - лучшее время для подъема.

7 часов. Пора завтракать. Согласно старому правилу, завтрак должен быть плотным: до обеда полученные углеводы преобразуются в энергию, а вечером - в жиры.

8 часов. Суточный пик ощущения боли. У ревматиков ломит кости, страдающие зубной болью терпят адские муки. А вот на прием к стоматологу лучше записываться не утром, а в 2 часа дня.

9 часов. Организм устойчив к рентгеновскому облучению. Можно начинать работу; еще час потребуется для раскачки.

10 часов. Температура тела достигает максимума. Хорошо функционирует кратковременная память. Подходящее время для работы, требующей внимания и сообразительности.

11 часов. Высокая работоспособность. В это время люди редко ошибаются в счете. В школьном расписании на 11 часов следует ставить уроки математики.

12 часов. Время обеденного перерыва. Желудок начинает активно переваривать пищу, а вот кровоснабжение мозга снижено, полезно отдохнуть.

13 часов. Сиеста продолжается. Работоспособность снижена (на 20% ниже среднесуточного уровня).

14 часов. Усталость в этот час особенно ощутима, но достаточно 10-минутного отдыха, чтобы ее преодолеть. Стимуляторы (крепкий чай, кофе) не рекомендуются, лучше чуть-чуть подремать. Два часа дня - лучшее время для лечения зубов: они сейчас наименее чувствительны к боли.

15 часов. "Тихий час" подошел к концу. Наступает новый пик работоспособности.

16 часов. Активизируется кровообращение. Лучшее время для занятий спортом.

17 часов. Прилив жизненных сил.

18 часов. Время ужина. Перед ужином можно выпить рюмочку: печень в это время суток терпимо относится к алкоголю.

19 часов. Рабочий день окончен. Пульс становится реже, кровяное давление снижается, центральная нервная система особенно чувствительна к воздействию лекарств.

20 часов. Если вам прописаны антибиотики - сейчас они наиболее эффективны.

21 час. Неподходящее время для еды: пища, съеденная в 9 вечера, останется непереваренной до утра.

22 часа. Пора ложиться спать. Работоспособность резко падает. Для курильщиков 10 вечера - время последней сигареты: поздно вечером и ночью организм плохо разлагает яды, в том числе никотин.

23 часа. Активность обмена веществ минимальна. Снижаются до минимума частота пульса и температура тела.

24 часа. В полночь лучше заживают раны, потому что клетки делятся быстрее, чем днем.

1 час. Человек погружается в глубокий сон.

2 часа. Возрастает чувствительность к холоду. На дорогах часты аварии; причина - замедление реакции водителей.

3 часа. Снижается до минимума уровень мелатонина, "отвечающего" за наше настроение. Тех, кто не спит, одолевают черные мысли. Люди, страдающие депрессией, в этот час просыпаются в мрачном расположении духа. Возрастает опасность самоубийств.

4 часа. Все начинается сначала.

Итак, согласно показаниям "биологических часов", дневное время - с 6 утра до 6 вечера - четко делится на 4 трехчасовых периода: с 6 до 9 - подъем, подготовка к работе; с 9 до 12 - работа; с 12 до 15 - отдых; с 15 до 18 - работа. Четыре часа - с 18 до 22 - отводится на вечерний отдых и подготовку ко сну. Далее следует 8-часовой сон - с 10 вечера до 6 утра.

Выходит, работа занимает всего 6 часов, что составляет четверть суток. Несколько неожиданно, правда?

Если бы мы учитывали суточные биологические ритмы при построении режима дня, то, может быть, и здоровье наше было бы крепче.