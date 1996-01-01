Витамины для иммунитета

Какие витамины помогают вырваться из плена весенней слабости? Л. СЕМЕНОВА, г.Владивосток.

- В первую очередь, витамины группы В. Особенно B6, улучшающий работу мозга, и необходимый для кроветворения B12.

Витамин С укрепляет пошатнувшийся иммунитет. Бета-каротин, витамины С и Е, а также полифенолы, цинк и селен нужны вашему организму в качестве антиокислителей. Они нейтрализуют действие очень многих вредных веществ - токсинов и шлаков, табачного дыма и грязного воздуха.

Для борьбы с усталостью нужен и магний. Этот ценный микроэлемент повышает нашу устойчивость к стрессам.