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Весенняя апатия

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На вопросы отвечает доктор медицинских наук, профессор, академик Евгений ШАПОШНИКОВ.

- Из-за чего весной часто наступает состояние слабости?

- Это может быть слабость после перенесенного гриппа или череды стрессов, истощающих нервную систему. Возможно, причина вашей слабости - в неправильном питании. Ведь зимой мы обычно едим слишком много мяса, консервов и колбас и редко балуем себя витаминами. Не меньший вред наносит и сидячий образ жизни. Можно и работать в меру, и нормально высыпаться, но мало двигаться. Этого вполне достаточно, чтобы совершенно ослабеть к весне.

- Такая слабость - это временное состояние или все-таки болезнь?

- Это скорее состояние предболезни. Снижается тонус сосудов, нарушается гармоничная работа внутренних органов из-за того, что мозг дает им нечеткие команды. Причем это очень тонкие изменения.

- Но они, наверное, имеют свои симптомы?

- Да, и среди них - лишний вес, повышенная чувствительность к погоде, гастрит, мигрени, нарушение менструального цикла, боли в спине и суставах. Общее ослабление организма может даже привести к остеохондрозу.

- То есть весенняя слабость не столь и безобидна, как может показаться на первый взгляд?

- Да, если такое состояние длится в течение одной - двух недель и симптомы при этом нарастают. Слабость - это недуг, и он устраним, если правильно к нему относиться, принять вовремя меры и затормозить процесс потери здоровья.

- Можно ли сделать это самостоятельно?

- Можно попробовать, если вы владеете приемами аутогенной тренировки, самомассажа, если вы способны буквально через силу заставить себя заняться оздоровительной гимнастикой, утром принять контрастный душ, а вечером - лечебную ванну с хвоей, морской солью и отваром валерианы и пустырника. Но по большей части такие попытки оканчиваются неудачей. Ведь нет главного - сил и желания.

- Значит, не остается ничего другого, кроме как идти к врачу?

- Именно. Причем к невропатологу или врачу-психотерапевту. Потому что самым быстрым и эффективным будет в этом случае комплексное лечение. Легкие антидепрессанты, средства, улучшающие обмен веществ и питание головного мозга. Гомеопатические препараты для укрепления защитных сил организма. Травяные чаи, снижающие повышенную возбудимость нервной системы. Иглоукалывание, легкий гипноз, водолечение. Вот набор средств, необходимых для быстрого выздоровления.

- Не вызывает ли привыкания такая терапия?

- Нет, антидепрессанты - это не наркотики, а довольно легкие вещества в супермаленьких дозах. К тому же сами по себе они усталость не лечат. Эти лекарства просто помогают выйти из апатии. А дальше уже все зависит от вас.

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