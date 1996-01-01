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Весенняя апатия
На вопросы отвечает доктор медицинских наук, профессор, академик Евгений ШАПОШНИКОВ.
- Из-за чего весной часто наступает состояние слабости?
- Это может быть слабость после перенесенного гриппа или череды стрессов, истощающих нервную систему. Возможно, причина вашей слабости - в неправильном питании. Ведь зимой мы обычно едим слишком много мяса, консервов и колбас и редко балуем себя витаминами. Не меньший вред наносит и сидячий образ жизни. Можно и работать в меру, и нормально высыпаться, но мало двигаться. Этого вполне достаточно, чтобы совершенно ослабеть к весне.
- Такая слабость - это временное состояние или все-таки болезнь?
- Это скорее состояние предболезни. Снижается тонус сосудов, нарушается гармоничная работа внутренних органов из-за того, что мозг дает им нечеткие команды. Причем это очень тонкие изменения.
- Но они, наверное, имеют свои симптомы?
- Да, и среди них - лишний вес, повышенная чувствительность к погоде, гастрит, мигрени, нарушение менструального цикла, боли в спине и суставах. Общее ослабление организма может даже привести к остеохондрозу.
- То есть весенняя слабость не столь и безобидна, как может показаться на первый взгляд?
- Да, если такое состояние длится в течение одной - двух недель и симптомы при этом нарастают. Слабость - это недуг, и он устраним, если правильно к нему относиться, принять вовремя меры и затормозить процесс потери здоровья.
- Можно ли сделать это самостоятельно?
- Можно попробовать, если вы владеете приемами аутогенной тренировки, самомассажа, если вы способны буквально через силу заставить себя заняться оздоровительной гимнастикой, утром принять контрастный душ, а вечером - лечебную ванну с хвоей, морской солью и отваром валерианы и пустырника. Но по большей части такие попытки оканчиваются неудачей. Ведь нет главного - сил и желания.
- Значит, не остается ничего другого, кроме как идти к врачу?
- Именно. Причем к невропатологу или врачу-психотерапевту. Потому что самым быстрым и эффективным будет в этом случае комплексное лечение. Легкие антидепрессанты, средства, улучшающие обмен веществ и питание головного мозга. Гомеопатические препараты для укрепления защитных сил организма. Травяные чаи, снижающие повышенную возбудимость нервной системы. Иглоукалывание, легкий гипноз, водолечение. Вот набор средств, необходимых для быстрого выздоровления.
- Не вызывает ли привыкания такая терапия?
- Нет, антидепрессанты - это не наркотики, а довольно легкие вещества в супермаленьких дозах. К тому же сами по себе они усталость не лечат. Эти лекарства просто помогают выйти из апатии. А дальше уже все зависит от вас.
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