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Белокуриха - курорт федерального значения

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Если и есть в нашей стране на всем обширном пространстве за Уралом места, более привлекательные для лечения и отдыха, чем морское побережье южного Приморья, то это Горный Алтай, курорт Белокуриха, побывав на котором не забудешь его красоты никогда и будешь стремиться вновь и вновь посетить эти незабываемые места. Первозданная красота природы: величественная панорама горных вершин, покрытых снегом, и вечнозеленые леса, всегда удивительно прозрачный воздух, летом - насыщенный ароматом сосен, черемухи, сирени, луговых трав, журчащие ручьи, зимой - сверкающие на солнце белоснежные вершины гор и великолепный аромат напоенного смолой чистого, морозного воздуха - все это Горный Алтай, его живительная природа, как будто созданная для успешного лечения и великолепного отдыха.

А если хотя бы однажды человек побывал в санатории "Россия", одном из наиболее комфортабельных и известных в Белокурихе, то он обязательно приедет сюда вновь. Высотные белокаменные корпуса санатория гармонично вписываются в горный ландшафт ущелья Медвежий лог, благодаря своим природно-климатическим условиям, особенно подходящего для лечения и отдыха.

За почти два десятка лет существования (летом 2005 года санаторию исполняется 20 лет) санаторий нарастил прекрасную лечебную базу. Врачами разработано свыше 70 различных нелекарственных методик, направленных на лечение и профилактику заболеваний органов кровообращения, центральной и периферической нервной системы, патологии опорно-двигательного аппарата, кожных, гинекологических, андрологических заболеваний, эндокринной системы и нарушений обмена веществ, сопутствующих заболеваний.

В санатории имеется своя водолечебница, где используются природные щелочные азотно-кремнистые радоновые воды термальных источников с богатейшим составом различных микроэлементов, на которых основано большинство бальнеологических процедур.

Обширен выбор методов современной аппаратной физиотерапии. В санатории имеются ультразвуковой сканер нового поколения, позволяющий проводить диагностику не только внутренних органов, но и исследовать сосуды, в том числе кровоток сосудов головного мозга;уникальный магнитотерапевтический комплекс "Алма", предназначенный для лечения и профилактики гипертонической болезни, вегетососудистых расстройств, иммуностимуляции организма, и многое другое.

В 1988 году открыто эндокринологическое отделение, единственное среди санаторно-курортных учреждений в регионе. В этом направлении специалисты санатория сотрудничают с крупными сибирскими научными центрами, ведут научно-исследовательскую работу по реабилитации больных с нарушением углеводного, жирового обменов, заболеваниями щитовидной железы.

Психотерапия стала одним из ведущих направлений со дня образования санатория "Россия". Работу по оптимизации помощи больным с пограничными нервно-психическими расстройствами врачи здравницы также ведут совместно со многими специалистами научных институтов, в том числе и с кафедрой психиатрии Алтайского медицинского государственного университета и добиваются очень хороших результатов.

Здесь созданы все условия не только для эффективного лечения, но и для полноценного отдыха: комфортабельные спальные и лечебный корпуса, столовая, танцевальный и киноконцертные залы, соединенные теплыми, светлыми переходами. Есть бар и фитобар, баня, сауна и бассейн, прекрасная детская площадка и игровая комната для детей.

Отдыхающим предлагаются одно- и двухместные номера, номера "люкс", апартаменты. Что касается питания, то оно в санатории на любой вкус и устроит даже самых взыскательных гурманов: шведский стол, заказное, ресторанное и диетическое трехразовое питание для взрослых и пятиразовое для детей. Круглый год на столах свежие овощи, фрукты и зелень.

В санатории "Россия" царит особая теплая атмосфера, которая как магнитом притягивает людей, приезжающих сюда снова и снова. Здесь работают замечательные люди: высокопрофессиональные специалисты в области курортного лечения и необыкновенно внимательный к нуждам отдыхающих и чуткий обслуживающий персонал.

В последнее десятилетие Белокуриха приобретает все большую известность как горнолыжный курорт. Наличие великолепных горнолыжных трасс привлекает сюда любителей и профессионалов горнолыжного спорта. Санаторий "Россия" располагает отличной горнолыжной трассой, славится и другими видами зимних развлечений: санными трассами, катанием на снегоходах.

Комфортные условия для проживания, экологически чистое питание, развитая индустрия развлечений, разнообразных в любое время года, влекут сюда и состоятельных людей, все чаще предпочитающих отдых на прекрасном отечественном курорте отдыху за границей.

До санатория можно доехать по железной дороге до станции Бийск, а далее на автобусе, или долететь на самолете до городов: Томск, Новосибирск, Барнаул, Бийск, Кемерово, Новокузнецк, оттуда из санатория до курорта совершаются регулярные автобусные рейсы.

Наш адрес: 659900, Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ЗАО "Санаторий Россия", тел.: (38577) 23-2-27, 23-2-75, 23-7-90; e-mail: S-RUSSIA@AB.RU; www.S-RUSSIA.NAROD.RU

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