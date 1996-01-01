Снимают шапку, а потом плачут по волосам

Этот вопрос всегда вызывает разногласия. Свою точку зрения на эту проблему высказывает врач-трихолог Георгий АБРАМОВ.

В головном уборе и зимой, и летом

"Держи ноги в тепле, а голову - в холоде" - эта мудрая пословица полностью применима к здоровью организма в целом. Однако если речь идет именно о волосах, существует целый ряд важных оговорок. Начнем с того, что ношение головного убора не зависит от времени года - он нужен как летом, так и зимой. Но появляться на улице без головного убора при минусовой температуре, отдавая дань моде, просто неразумно. Еще хуже выходить на мороз с влажными после мытья волосами. Под воздействием холода в коже головы начинает ухудшаться кровообращение вследствие спазма сосудов, что в конце концов приводит к выпадению волос. Если температура на улице опускается ниже +5, лучше не рисковать и надеть легкую вязаную шапочку.

Ситуация усугубляется, если вы, выходя из теплого помещения без головного убора, сразу же попадаете на мороз. Спазм сосудов обеспечен. Поэтому надевать шапочку или же шляпку нужно, еще находясь в помещении.

Лучшим головным убором в ветреные осенние дни была и остается шерстяная вязаная шапочка. Она прекрасно проветривается, не сдавливает голову и выглядит очень стильно. Следите и за тем, чтобы шапка не сдавливала виски и затылок. Ваш головной убор должен обязательно иметь некую "вентиляцию" - хотя бы несколько дырочек спереди и сзади. Тяжелые зимние шапки - помощницы облысения. Кожа головы должна свободно дышать и иметь нормальный теплообмен.

В дождь только под зонтиком

Почему-то считается, что положительное воздействие на волосы оказывают теплый дождь и туман. Будто бы они от этого приобретают шелковистость и эластичность. Возможно, такая гипотеза справедлива, если вы живете в экологически чистом районе. Поверьте, что как только пошел дождь, следует немедленно открыть зонтик, спрятаться под навес, надеть кепку - словом, защитить волосы.

Вполне понятно, что любой зимний головной убор хоть и защищает голову и волосы от переохлаждения, но все же перекрывает нормальный доступ кислорода к ним. Поэтому выработайте у себя условный рефлекс: входя в любое закрытое помещение - транспорт, офис, магазины - моментально снимите головной убор и как следует потеребите волосы руками. По этой же причине откажитесь зимой от сложных укладок с муссами, гелями и лаками - лишнего груза для волос. По возможности, выбирайте простую стрижку, не требующую особой укладки, которую можно привести в порядок руками.

Дело в шляпе?

Очень многие женщины жалуются на то, что зимой "из-за этих ужасных шапок" даже нормальные волосы приходится мыть чуть ли не каждый день. Поэтому к процессу мытья головы в холодное время года надо подходить со всей ответственностью. Во-первых, смените свой привычный шампунь на максимально мягкий, с пометкой "для ежедневного применения". Не пренебрегайте детскими сериями - они самые нейтральные. Важно тщательно смывать остатки шампуня, иначе уже через несколько часов ваши волосы будут выглядеть далеко не привлекательно.

Если же волосы очень быстро засаливаются, возможно, дело здесь вовсе не в шапке. Попробуйте уменьшить в своем рационе потребление углеводов - сладкого, мучного и картофеля. Во-вторых, не отказывайтесь от бальзамов и кондиционеров. Сейчас вашим волосам нужно особое питание. Пересмотрите и свой запас аксессуаров - щетки, расчески, заколки. Самыми безопасными являются деревянные гребни, самыми вредными - металлические расчески.

Выполняя эти несложные рекомендации, вы сумеете сохранить здоровье ваших волос не только до следующей весны, но и на всю жизнь.

Чтобы весной не было мучительно стыдно...

Зимой все мы страдаем без витаминов, и наши волосы - не исключение. Поэтому позаботьтесь и о питании волос "изнутри", проще говоря, принимайте витаминные комплексы. Иначе весной снимать шапку вам будет просто стыдно. Наиболее необходимыми для волос считаются витамины А, Е, группы В, С, а также парааминобензойная и фолиевая кислоты.