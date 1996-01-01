"Быстро" и "похудеть" - понятия несовместимые

- Я недавно узнала очень эффективный способ похудения, - сказала мне подруга. - Рецепт такой: в кастрюлю с 1,5 л воды высыпаешь пакетик сенны, вливаешь 250-миллимитровую бутылочку "Холосаса", добавляешь 2-3 столовые ложки изюма, доводишь до кипения. Эту смесь нужно пить за полчаса до сна по 2-3 столовые ложки. Говорят, за сутки теряешь до одного килограмма...

Знакомый врач, которому я рассказала о "рецепте" подруги, пришел в ужас. В лучшем случае прием такого "препарата" на сутки нарушит работу кишечника, в худшем - приведет к серьезным проблемам с желудком и печенью.

Поскольку не одна моя подруга пытается сбросить вес подобным варварским способом, мы расскажем две поучительные истории о том, как НЕ НАДО худеть.

"Расписание" для желудка

Владимиру Ивановичу очень нравились стройные студентки и аспирантки. Но однажды он понял, что его деньги и возможности привлекают их ненадолго и решил заняться своей фигурой. Мужчина пришел к диетологу и получил вполне гуманное "расписание" для своего желудка - "жидкую диету". То есть в течение недели он ел жидкую (супы, бульоны, отвары) пищу. Его предупредили, что диета имеет мочегонное действие и рассчитана не больше чем на 10-14 дней. За это время можно скинуть 3-4 килограмма. Но Владимиру Ивановичу этого показалось мало. Он встал на беговые лыжи, начал ходить в сауну и тренажерный зал.

На пятый день не выдержало сердце. Кардиологическая скорая помощь увезла его в больницу. О диете пришлось забыть.

За время болезни Владимир Иванович похудел на 6 килограммов. Ему удалось даже грамотно выйти из "жидкой" диеты. Как он признавался, сам бы ни за что не смог, да диетическое питание помогло.

Что было дальше?

Наш герой снова набрал вес. Но худеть ему понравилось, так что весной Владимир Иванович намерен снова посетить диетолога.

Худеем с Клаудией Шиффер

При росте 170 см и широкой кости Наташа весила 60 кг. Этот вес она поддерживала несколько лет. А когда прочитала, что Наоми Кемпбэлл ест все потому, что наделена "хорошим обменом веществ", нашла у себя такое же свойство и сняла все ограничения.

По своему опыту знаю, что первые килограммы незаметны. А когда юбка начинает трещать по швам, хватаешься за голову. Так вот Наташа сначала схватилась, а потом села на диету фройлян Шиффер. Утром - одно яйцо всмятку, через 3 часа - 150-200 грамм нежирного творога с чаем. Еще через 3 часа - снова яйцо и творог с чаем. И все. До следующего утра только вода. Никакого сахара, соли, спасительных овощей. Правда, Наташа ухитрилась сделать еще и клизму: чтобы уж килограмма 1,5 гарантированно убавилось.

Результат. Просидев на такой диете около двух недель, Наташа сбросила вес. А потом узнала, что "диета от Шиффер" что-то вроде экспресс-похудения в экстренных случаях. Как таблетки "Постинор", когда случилась незапланированная любовь, а средств контрацепции под рукой не оказалось. Сидение на такое диете может привести к необратимым последствием для организма.

Что было дальше? Наташа не поправилась. Она теперь регулярно питается, потому что "дохуделась" до гастрита и теперь лечит его по всем правилам.

Забудьте про монодиету

Каждому человеку от природы дано идеальное тело. Вот только запускаем мы его до полного безобразия. Но начать обратный отсчет к "девичьей" фигуре можно всегда. Только с правильным питанием и движением.

Так уж человек устроен, что жировые отложения начинают сгорать последними. После часа тренировки (ходьбы, танцев) сгорает 300 килокалорий. В последующие после занятий 2 часа они сгорают с той же скоростью. То есть за 3 часа вы "сжигаете" 80-90 граммов чистого жира. Если полторы недели продержитесь, килограмм веса скинете.

Мало по сравнению с тем, что предлагают другие? Значит, нужно меньше есть. Да, и еще одно, с собственной ленью хоть как-нибудь договориться...

Просто надо меньше есть. Комментарий специалиста

Анатолий САЕНКО, заведующий кафедрой гигиены питания ВГМУ:

- Все существующие диеты работают по одному принципу: редукция (то есть сокращение) веществ, попадающих в организм. Или, проще говоря, нужно меньше есть.

Худеть, сидеть на диете, люди будут всегда. Особенно на первоначальном этапе - какой бы тип диеты не выбрали (белковую, углеводную, жировую). Не помогает диета лишь в тяжелых случаях, например при ожирении.

Диеты делятся на белковые (известно, что при расщеплении 1 грамма белка выделяется 4 килокалории), углеводные (питание овощами и фруктами), жировые (в основе принцип: много жирной пищи все равно не съешь).

При всем этом надо соблюдать предел - человеку в сутки достаточно около 1200-1500 килокалорий. То есть человек может просто лежать на кровати, а все продукты, употребленные на это количество калорий, "сгорят" без следа.

Поэтому в большинстве диет расчет идет на то, что при минимальном потреблении калорий они сгорают за счет движения и физической нагрузки.

При уменьшении нормы до 1000 килокалорий в гипоталамус (часть мозга, отвечающую за вес) поступает сигнал, что организм ограничен в питании, а значит, нужно запускать программу "сохранения индивида". То есть начать "накопительную программу" на случай еще большего недоедания.

Чистки кишечника (клизмы, гидроколонотерапию) разумно проводить лишь под наблюдением специалиста и по медицинским показаниям, потому что вымытую микрофлору приживить не так-то просто. А пугающие истории о том, что "вы носите 10-20 килограммов шлаков" нередко рассчитаны на эмоции неподготовленных людей.

Если человек соблюдает нормы правильного питания, употребляет разнообразную пищу, проблемы с весом и перистальтикой кишечника у него не будет.