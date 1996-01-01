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Пять стихий здоровья
Восточная медицинская традиция намного старше западной. Многие ее положения людям, воспитанным в уважении к строгой науке и рациональному знанию, представляются неожиданными и спорными.
Между тем, как уверяют специалисты, некоторые методы и принципы восточной (и прежде всего китайской) медицины могут быть с успехом применены в наших условиях. Отказываться от безусловных достижений западной медицины было бы неразумно, но можно обогатить ее опытом медицины восточной, за несколько тысячелетий своего существования доказавшей свою действенность и пользу для человека.
Если мы обратимся к китайской традиции, то увидим, что в ее основе лежит система пяти стихий, связанных с теми физическими и психологическими качествами, которые преобладают в данном человеке. На этом строятся все рекомендации по формам терапии для укрепления духа и тела.
Например, если человек относится к стихии Дерева, то оптимальный вариант профилактики заболеваний для него - спорт. Если же он относится к стихии Огня, таким вариантом будет прижигание и иглоукалывание. Для Воды хороша медитация. Если Земля, то показаны диета и массаж. Металл - дыхательная терапия.
Но понимание того, что нет ничего универсального - это очень важный момент, который обязательно надо иметь в виду, когда вы обращаетесь к восточной медицине. При этом очень важно не забывать, что вы живете не в Китае и что ваши предки тоже не оттуда родом, и что заимствовать все рекомендации, особенно касающиеся питания, по меньшей мере неразумно. Хотя бы потому, что вы вряд ли сможете вырастить бананы у себя в огороде.
Как определить принадлежность человека к той или иной стихии?
Это можно сделать как по физиологическому типу, так и по "слабой" системе организма. А что такое слабая система? Прямая аналогия - скороварка: как только давление превышает допустимый уровень, в ней срабатывает предохранительный клапан. Иначе - взрыв. То же самое в человеческом организме. У каждого из нас есть своя слабая система, и это, по сути дела, великое благо. Это тот же самый предохранительный клапан. Найдя свою слабую систему, вы можете определить, к какому типу стихий вы относитесь.
Если у вас проблемы, связанные с желчным пузырем, есть камни, боли, повышенная вспыльчивость, то вы, скорее всего, относитесь к стихии Дерева. В качестве профилактической терапии вам следует заняться физкультурой. Если же вы будете пытаться лечиться медитированием, вряд ли это скажется на вас благотворно, потому что по своей внутренней сути вы - воин, человек действия.
Если вы человек сердечный и реагируете на все сердцем, любите сильно повеселиться и сильно потосковать, то есть принадлежите к стихии Огня, то ваше слабое звено - как раз сердце. И именно оно является тем препятствием, которое не позволит вам сделать что-либо сверх меры.
У человека, относящегося к типу Земли, слабым звеном и, следовательно, клапаном предохранения обычно являются органы, ответственные за усвоение продуктов питания - поджелудочная железа, желудок.
У людей, относящихся к стихии Металла, слабым звеном чаще всего являются органы дыхания и выделения, то есть легкие и кишечник.
Проблемы с почками и мочевым пузырем, как правило, указывают на принадлежность к стихии Воды.
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