Обескровили

С 2005 года изменился Федеральный закон "О донорстве крови и ее компонентов в РФ". Для лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор России" и "Почетный донор СССР", больше не предусмотрены 50% льготы по оплате коммунальных услуг, тепла и электроэнергии. Не будет больше рецептов с 50%-ной скидкой, а также бесплатного зубопротезирования и услуг связи.

Отменяется бесплатный проезд во всех видах общественного транспорта: городского и пригородного. В качестве компенсации утраченных льгот донорам, имеющим знак "Почетный донор", предусмотрена денежная выплата в размере 6 тыс. руб. в год. Как сообщили в отделе социальной защиты администрации Фрунзенского района Владивостока, донорам будут приносить вместе с пенсией по 500 руб. каждый месяц.

Первыми в Приморье официально вопрос о донорах подняли в "Дальэнергосбыте". Энергоснабжающая организация через СМИ жестко уведомила доноров-льготников Приморья, что в феврале 2005 года они получат квитанции со 100%-ной суммой по оплате тепла, электричества и горячего водоснабжения. Но в январе энергетики досадно просчитались, начислили тарифы по-старому, с 50% скидкой, а значит, в феврале будет перерасчет.

Не нагнетайте обстановку!

На Краевой станции переливания крови нас попросили не нагнетать обстановку, ведь положение с планом по сдаче крови очень напряженное. Боятся, что донор уйдет.

Однако уже известно, что количество доноров за год сократилось на 1,8 тысячи человек. В 2003 году в Приморье было зарегистрировано 7 тысяч почетных доноров. Как говорит главный врач станции переливания крови (КСПК) Анатолий ВАКУЛЕНКО, люди только за 150 рублей сдавать кровь по 500 граммов будут неохотно. Для сравнения, в Хабаровском крае платят и того меньше: 60 рублей.

Потребность Приморья как была 6 тонн крови в год, так и остается. Как говорит Анатолий Вакуленко, для того, чтобы обеспечить приморскую медицину кровью и ее компонентами, надо принимать по 60-80 доноров в день. Иначе дефицит крови и ее компонентов в крае станет просто катастрофическим. Напомним, что только 14% родов проходит без патологии, количество травм и ранений с большой кровопотерей тоже не уменьшается.

Я бы в доноры пошел

Дни донора, которые объявляют вузы Приморья, хорошо помогают станциям переливания крови в выполнении плана, но фундаментальных потребностей все-таки не покрывают. Идет молодежь на сдачу крови скорее из патриотических или моральных соображений, например помочь жертвам Беслана. На постоянной основе студенты становиться донорами не торопятся, несмотря на то что государство обещает доплачивать по 25% к стипендии. Плюсом, по мнению медиков, является и то, что перед сдачей кандидата в доноры подвергают тщательному медицинскому обследованию, что сегодня стоит недешево. Как сообщили в регистратуре Краевой станции переливания крови, для получения звания "Почетный донор" необходимо сдать кровь 40 раз, причем не чаще пяти раз в год, и 60 раз сдать плазму (не чаще одного раза в две-три недели). Донором может стать любой здоровый человек от 18 до 60 лет не болевший гепатитом, туберкулезом и венерическими заболеваниями. За один раз берут 400 миллилитров крови, в кассе тут же выдают 150 рублей. Ни шоколадки, ни талона на обед сейчас не предусмотрено. На день медицинского обследования и на день сдачи крови выдаются две справки, они должны оплачиваться работодателем по среднему заработку. Захочет ли отпускать сотрудника на сдачу крови, а потом оплачивать этот день работодатель?