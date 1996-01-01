Как справиться с простудой. Советы от Лидии Паркиной

В конце зимы, когда морозы сменяются оттепелью, очень легко простудиться. В этот период нужно особенно внимательно следить за своим здоровьем. Но если вдруг вы все-таки почувствуете недомогание, вам помогут советы от Лидии ПАРКИНОЙ. Известная во Владивостоке травница не держит при себе рецепты здоровья. Напротив, она с удовольствием делится своими секретами с нашими читателями.

Напиток для здоровья

- Шиповник заваривать как чай (две чайные ложки с верхом сухих плодов на стакан кипятка) и пить три раза в день после еды. Этот напиток очень богат витамином С. Многие лекари рекомендовали шиповник и как средство против малокровия, цинги, для улучшения обмена веществ, при заболевании почек и желудка.

Для укрепления иммунитета

- Укрепить иммунитет поможет чай из трав - чабреца, иван-чая, душицы, мяты, календулы, листьев малины, ромашки, смородины, липового цвета. Их можно заваривать и в смеси, и по отдельности. Рекомендуется пить по 2-3 стакана такого чая в день в течение месяца, затем сделать перерыв на 3-4 недели, и вновь пить травы.

- Издревле, чтобы защитить малыша от эпидемии гриппа, его кроватку обвешивали головками чеснока.

От кашля

- Вскипятить 250 гр. белого виноградного вина и 60 гр. перца. Смесь процедить и пить горячей 3 раза в день. В дополнение взять большую луковицу, натереть на терке и смешать с нутряным салом. Эту смесь втирать в грудь и шею вечером перед сном. Кроме того, съедать столовую ложку этой смеси утром.

- Редьку нарезать маленькими кубиками, положить в кастрюлю и посыпать сахаром. Печь в духовке около 2-х часов. Жидкость процедить и слить в бутылку. Принимать по две чайные ложки 3-4 раза в день перед едой и на ночь перед сном.

- Нарезать тонкими ломтиками 6-8 штук редьки, пересыпать сахаром. Через полдня появится сок, столовую ложку которого надо принимать через каждый час. Это средство должно излечивать самый тяжелый кашель в сравнительно короткий срок.

- Приготовить напиток из ржи, овса, ячменя, добавить цикорий, 2 г очищенного горького миндаля и пить, как обыкновенный кофе. Можно с горячим топленым молоком.

- При болях в груди от простуды и кашля очень полезен кипяченый сок репы с медом.

- Для отделения мокроты полезно принимать внутрь брусничный сок с сахарным сиропом или медом, как можно чаще в течение дня по столовой ложке. Во время лечения вместо воды лучше пить отвар из полевой клубники.

От ангины

- Издавна в России для лечения ангины пользовались 30% раствором лимонной кислоты, которым полоскали горло каждый час в течение дня. Если такого раствора не было, брали очищенные от кожицы 2-3 ломтика лимона и один за другим держали во рту, посасывая, а затем проглатывая. Эту процедуру повторяли через час.

- В Китае лучшим и незаменимым средством от катаральных заболеваний считалась морская вода. Можно делать раствор из морской соли, продающейся в аптеках.

- Лечебный сбор: ромашка - 2 части; эвкалипт - 1 часть; ноготки - 1 часть. Все измельчить и хорошо смешать.1 столовую ложку смеси завершить 1,5 стакана кипятка. Кипятить 2 мин., настоять, укутав, 30 мин. Процедить и полоскать 2 раза в день, утром и вечером, разделив раствор пополам. Начинать полоскание раствором с 26 градусов, постепенно убавляя по 1 градусу в день до 16 градусов. Затем месяц полоскать при 15-16 градусах. Такое полоскание позволяет снять воспаление горла и закалить его.

- Натереть свеклу на мелкой терке. Отжать 1 стакан сока и добавить 1 ст.ложку уксуса. Этим раствором полоскать горло 5-6 раз в день. Продолжать полоскание до полного выздоровления.

- В пол-литровую посуду налить 0,5 литра молока, нарезать до половины емкости листьев столетника и засыпать сверху сахарным песком. Накрыть сверху марлей. Настоять 3 дня, затем налить туда водки до верха, завязать марлей, снова настоять 3 дня, процедить, отжать. Получится сладко-горький ликер. Принимать до полного выздоровления. Хорошо помогает при ангине, гландах и болезнях легких.

От гриппа

- 5-20 гр. полыни настоять на пол-литра водки не менее 24-х часов. Доза индивидуальна - приблизительно от 100 до 150 г. Пить три раза в день за 15 минут до еды и перед сном. Этот рецепт подходит для взрослых.

- Пропитать шерстяную материю уксусом, оливковым маслом и камфорой. Приложить ее к груди на ночь. На шею сзади положить компресс из тертого хрена. Шерстяные носки наполнить сухой горчицей и надеть их.

От насморка

- Если он начался, поставьте на пятки горчичники, забинтуйте фланелью и наденьте шерстяные носки. Держать горчичники сколько возможно. Затем снять их и некоторое время быстро походить. Лучше всего все это делать перед сном. Если вы это сделаете в первый день заболевания, эффект гораздо больше, чем через 2-3 дня.

- Хорошо помогает промывание носа. Для этого чистую воду комнатной температуры поочередно втягивают одной и другой ноздрей, чтобы проходила в рот. Сделать 2-3 раза - и хорошенько высморкаться. Эта процедура очень эффективно на ранней стадии. А еще лучше делать эту процедуру каждое утро и будет все в порядке.

- Закапать в каждую ноздрю по 3-5 капель ментолового масла. Делать дважды в день. Одновременно смазать маслом лоб, виски, за ушами, затылок, крылья носа. Можно ментоловое масло смешать с камфорным маслом. Хорошо помогает при начинающемся насморке.

- При начинающемся насморке достаточно 2-3 раза в день смазать в носу соком свежего листа каланхое, и насморк быстро прекратится. Можно закапывать по 3-5 капель. На 100 гр. подсолнечного или оливкого масла берут одну столовую ложку с верхом измельченного багульника. Настаивают 21 день в темном месте, ежедневно взбалтывая. Процедить, отжать. Закапывать по 2-3 капли в каждую ноздрю в первый раз, потом закапывать по 1 капле 3-4 раза в день. Капать не более недели.

- На ночь намазать ступни ног керосином, надеть теплые носки или чулки и тепло укутать. Утром будет облегчение, или насморк пройдет совсем.

- При хроническом насморке сделать слегка теплую, чуть подсоленую воду. Добавить туда 1 чайную ложку любой из перечисленных настоек (календулы, эвкалипта). Воды взять 0,5 литра. Этой водой промывать нос. Процедура выполняется так: носом втянуть раствор и выпустить изо рта. Так пропустить весь раствор, не поднимая головы, сморкаться попеременно через каждую ноздрю. Делать при хроническом насморке дважды в день, утром и вечером.

- Закапывать в каждую ноздрю по 5-6 капель свежеотжатого сока красной свеклы (свеклу не варить!). Можно ватный тампон намочить в свежем соке и закладывать в нос.