Буддийские монахи во Владивостоке: Лечим почти все

Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Исуса, а Алексей Найденов и Жигжит Дармаев искренне верят в Будду. Поэтому они стали монахами и пошли учиться в буддийскую академию при Агинском дацане, Алексей - осваивать тайны тибетской медицины, Жигжит - премудрости буддийской философии. В конце прошлой недели по приглашению Краеведческого музея им. Арсеньева они приехали во Владивосток.

Уход в монастырь

28-летний Дамба-нема и его друг-ровесник Дамба-норбу в буддизм пришли осознанно, после окончания университета в Улан-Уде. Парни признаются, что поначалу их уход в религию вызвал непонимание, и даже неприятие у друзей и родственников. Хотя в Бурятии, поселке Агинск, Агинского автономного округа Читинской области, где они родились и проживают, даже сегодня Будде поклоняется едва ли не каждый третий взрослый.

- Родители, воспитанные на идеях коммунизма, очень тяжело переживали, что я стал монахом. Единственный человек, кто меня понял и поддержал, это моя бабушка, - щурится специалист по тибетской медицине монах Дамба-норбу, в миру Жигжит Дармаев.

Монашеское имя он получил после обряда посвящения. Оно расшифровывается как "драгоценное учение Будды". А его земляк Алексей Найденов после обета стал "солнце-учение". Впрочем, религиозными именами, Дамба-нема и Дамба-норбу, пользуются только в стенах монастыря, а в светской жизни парни, как и прежде, Алексей и Жигжит.

Владивосток монахов удивил узкими улицами, гололедом на дорогах, обилием иностранных машин, высотными домами на сопках и ландшафтом.

- В Бурятии более ровная местность. У нас можно залезть на сопку, и все как на ладони, а у вас город невозможно окинуть взглядом. У вас очень опасно переходить улицу, машины не останавливаются, - говорит Дамба-нема.

Я интересуюсь:

- А вы не пробовали переходить улицу по подземным переходам?

Монах отрицательно качает головой. Они пока еще плохо знают Владивосток.

Диагноз по пульсу

Тайны тибетской медицины и буддийской философии Дамба-нема и Дамба-норбу 5 лет постигали в Агинском дацане, что в 150 км от Читы. В Бурятии дацан - это буддийский монастырь. Но, это не мрачные кельи за высоком забором, как в некоторых православных монастырях, а уютные домики на одного- двух хозяев, с электричеством и всеми благами цивилизации. Почти как на курортах в Швейцарских Альпах, но с клозетом на улице. В Агинском дацане проживает и обучается около 70 лам. Кстати, в тибетском, монгольском и калмыцком буддизме (ламаизме) дацан - это название факультета или отделения монастырского университета.

- Сначала мы были послушниками, а после окончания буддийской академии, получения профессии и диплома стали называться эмчи-лама, то есть лекарями. У нас в дацане есть факультеты иконографии, буддийской философии, - рассказывает Дамба-нема.

По его словам, каждый эмчи-лама стремится стать манрамба, по-нашему, - это доктор наук. Чтобы стать манрамба, то есть достичь высшей степени мастерства врачевания, необходимо практиковать лет 20-25. Считается, что люди, познавшие тайны тибетской медицины, могут практически все. Даже воскресить мертвых.

Несколько лет назад в Агинский дацан к учителю Дамба-нема за помощью обратился экс-министр здравоохранения СССР Дмитрий Чазов. После инсульта его парализовало, и современная медицина оказалась бессильна перед его недугом. Тибетцы поставили на ноги бывшего министра.

Дамба-нема говорит, что тибетская медицина может победить практически любое хроническое заболевание: больные почки, печень, гипертонические кризы, варикозное расширение вен, простатит, энурез, испуг, псориаз, язву желудка, гастрит, гайморит, болезни центральной нервной системы. Кроме того, эмчи-ламы без УЗИ узнают пол будущего ребенка. Чаще всего к ним обращаются люди, потерявшие веру в официальную медицину.

Диагноз тибетские лекари ставят по биению пульса, цвету глазного белка, языка, кожи, мочи и кала. И еще по информации, полученной от пациента о его жизни. Их интересует буквально все: как человек питается, отдыхает, где работает и т.д. Чем больше информации, тем точнее диагноз. Но не надо после прочтения этой статьи бежать к ним с банкой кала или мочи. Сначала - беседа по душам, а потом все остальное. Кстати, при пульсовой диагностике можно обнаружить, в каком органе сидит та или иная болячка.

- У моей мамы была киста, - в разговор вступает философ Дамба-норбу. - Ей уже хотели делать операцию, настолько все было плохо. Но мы обратились к манрамба. После нескольких сеансов ей полегчало, а когда лечение закончилось, мама пошла на УЗИ. Врачи очень удивились, когда увидели, что киста исчезла.

Согласно канонам тибетской медицины, организм человека состоит из трех субстанций: ветра, желчи и слизи. К примеру, если человек здоров, то все три составляющие находятся в равновесии. Если он ведет слишком активный образ жизни, много нервничает, плохо питается, тогда ветер гуляет по организму, перемешивая желчь со слизью, и тогда появляются болезни жара, которые можно диагностировать как воспалительные процессы.

- В этом случае надо подавить ветер, потому что воспалительные процессы разрушают человека. А слизь накапливается в организме, когда человек ведет пассивный образ жизни, много ест, не занимается физической работой, курит. От этого появляются тошнота, тяжесть в теле и соответствующие заболевания: аритмия, ишемия сердца, - говорит Алексей, он же Дамба-нема.

Как выяснилось, тибетские лекари не делятся на узких специалистов: урологов, терапевтов, окулистов, хирургов. По словам Дамба-нема, многовековой опыт тибетской медицины позволяет им лечить без операции аденому простаты и миому матки. И тут же эмчи-лама предупреждает, что против венерических болезней тибетцы слабы.

- Слишком быстро распространяется инфекция по организму. Мы лечим травами, а у сборов длительный процесс воздействия на организм. Мы не волшебники, - разводит руками эмчи-лама.

Пообщаться с тибетскими монахами и поделиться своими проблемами можно в Приморской картинной галерее по адресу; г. Владивосток, Партизанский пр-кт, 12, ежедневно с 10 до 17 часов. Тел. 42-77-48.