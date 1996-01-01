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Каждый лама в душе манрамба
Лет десять назад певица Маша РАСПУТИНА в одном из своих шлягеров настойчиво требовала отпустить ее в Гималаи. Желание секс-бомбы отечественной попсы попасть в страну Далай-ламы было таким необузданным, что в случае отказа она грозилась публично завыть, залаять и даже кого-нибудь съесть.
Жителям Владивостока, имеющим желание, но не имеющим возможность посетить Тибет, нет нужды заниматься каннибализмом или выть на Луну от безысходности. У них есть шанс постичь тайны буддийской философии и отдаться в руки тибетской медицины, не выезжая из города. В конце прошлой недели в столицу Приморья по приглашению краеведческого музея им. Арсеньева приехали два самых настоящих буддийских монаха.
Тяжело в учении
28-летний Дамба-нема и его друг-погодок Дамба-норбу в буддизм пришли осознанно, после окончания Улан-Удинского университета. Парни признаются, что по началу их уход в религию вызвал непонимание и даже неприятие у друзей и родственников. Хотя в Бурятии, поселке Агинск Агинского автономного округа Читинской области, где они родились и проживают, даже сегодня Будде поклоняется едва ли не каждый третий взрослый человек.
- Родители, воспитанные на идеях социалистического реализма, очень тяжело переживали, что я стал монахом. Единственный человек, кто меня понял и поддержал, - это моя бабушка, - весело щурится специалист по тибетской медицине, монах Дамба-нема, в миру Алексей НАЙДЕНОВ.
Монашеское имя он получил после обряда посвящения. Оно расшифровывается как "солнце-учение", а его друг и земляк Жигжит ДАРМАЕВ после обета стал "драгоценным учением Будды". Впрочем, религиозными именами, Дамба-нема и Дамба-норбу пользуются только в стенах монастыря, а в светской жизни парни, как и прежде, - Алексей и Жигжит.
Владивосток монахов удивил узкими улицами, гололедом на дорогах, обилием иностранных машин, высотными домами на сопках и ландшафтом.
- В Бурятии более ровная местность. У нас можно залезть на сопку - и все как на ладони, а у вас город невозможно окинуть взглядом. У вас очень опасно переходить улицу, машины не останавливаются, - говорит Дамба-нема.
Против сифилиса - слабаки
Тайны тибетской медицины и буддийской философии Дамба-нема и Дамба-норбу 5 лет постигали в Агинском дацане, что в 150 км от Читы. В Бурятии дацан - это буддийский монастырь. Но это не мрачные кельи за высоком забором, как в некоторых православных монастырях, а уютные домики на одного, двух хозяев с электричеством и всеми благами цивилизации. Почти как на курортах в Швейцарских Альпах, но с клозетом на улице. В Агинском дацане проживают и обучаются около 70 лам. Кстати, в тибетском, монгольском и калмыцком буддизме (ламаизме) дацан - это название факультета или отделения монастырского университета.
- Сначала мы были послушниками, а после окончания буддийской академии, получения профессии и диплома стали называться эмчи-лама, то есть лекарями. У нас в дацане есть факультет иконографии, факультет буддийской философии, - рассказывает Дамба-нема.
По его словам, каждый эмчи-лама стремится стать манрамба, по-нашему, это доктор наук. Чтобы стать манрамба, то есть достичь высшей степени мастерства врачевания, необходимо практиковать лет 20-25. Считается, что люди, познавшие тайны тибетской медицины, могут практически все. Даже воскресить мертвых. Несколько лет назад в Агинский дацан к учителю Дамба-нема за помощью обратился экс-министр здравоохранения СССР Дмитрий ЧАЗОВ. После инсульта его парализовало, и современная медицина оказалась бессильна перед его недугом.
Дамба-нема говорит, что тибетская медицина может победить практически любое хроническое заболевание: больные почки, печень, гипертонические кризы, варикозное расширение вен, энурез, испуг. Кроме того, эмчи-ламы могут без УЗИ узнавать пол будущего ребенка. Чаще всего к ним обращаются люди с больными почками, с проблемами давления, когда они уже потеряли веру в традиционную медицину.
- У моей мамы была киста на мочеточнике, - в разговор вступает Дамба-норбу. - Ей уже хотели делать операцию, настолько все было плохо. Но мы обратились к манрамба. После нескольких сеансов ей полегчало, а когда лечение закончилось, мама пошла на УЗИ. Врачи очень удивились, когда увидели, что киста исчезла.
Между тем не стоит особо полагаться на тибетскую медицину. Против венерических болезней тибетцы слабы.
- Слишком быстро распространяются вирусы по организму. Мы лечим травами, а у сборов длительный процесс воздействия на организм. Мы не волшебники, - разводит руками Дамба-норбу.
Пообщаться с тибетскими монахами можно в Приморской картинной галерее на Партизанском проспекте каждый день с 10 до 17 часов.
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