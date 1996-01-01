Компьютерные игры укрепляют зрение

Компьютерные видеоигры могут иметь терапевтическую силу и быть полезной "гимнастикой" для глаз, если не злоупотреблять ими. В первую очередь они приносят пользу детям, испытывающим трудности в учебе.

Как передает агентство "Эуропа-пресс", к такому выводу пришла Марисоль Гарсия РУБИО, директор Международного оптометрического центра Испании. Свое исследование она представит на ближайшем международном конгрессе по оптометрии в марте.

Согласно данным исследования профессора Рубио, при определенных условиях видеоигры укрепляют глаза, делают их более выносливыми к нагрузке и гибкими. Кроме того, по ее словам, дети быстрее развиваются, если они играют на компьютерах и видеоприставках, чем в результате других терапевтических средств. При этом чем старше ребенок, тем больше он может играть.

Вместе с тем профессор Рубио рекомендует, как и во всем, при играх "придерживаться разумной меры". Она отмечает, что несоблюдение этой меры даст такие негативные результаты, как усталость глаз, общая усталость, головные боли.

В частности, ученый рекомендует, чтобы дети играли не более часа подряд, после чего делали бы 10-минутный перерыв и далее играли еще полчаса, но не больше. Расстояние от экрана монитора должно быть не меньше 30-40 сантиметров, от экрана телевизора - на всю длину кабеля, очень важна удобная поза при играх. При этом профессор Рубио категорически не рекомендует, чтобы дети играли в компьютерные игры лежа, так как это вредно для глаз.