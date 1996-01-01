www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.03 р. 100 JPY: 62.35 р.
EUR: 80.36 р. 10 CNY: 10.09 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Младенцы умирают внезапно

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Не всем катастрофам греметь в "горячих" заголовках новостных лент, крупномасштабные трагедии случаются нечасто, но каждый день приносит какую-то свою маленькую грусть для миллионов, а для некоторых оборачивается настоящей драмой. Трагедия произошла в иерусалимской семье: пока родители находились в больнице со старшим двухлетним сыном, им сообщили, что младший двухмесячный ребенок внезапно умер в квартире у бабушки и дедушки в Раанане.

Полиция убеждена, что в данной ситуации речь идет не о криминале, а о роковом стечении обстоятельств, которое и привело к смерти ребенка. Родители вместе с двумя детьми приехали погостить к бабушке и дедушке в Раанану. По приезде они обнаружили, что у старшего сына поднялась температура, и начались судороги. Родители сразу же позвонили в "скорую помощь". Медики приехали, осмотрели ребенка и решили, что он нуждается в госпитализации. Ребенка повезли в больницу, и родители отправились вместе с ним.

Однако беда одна не ходит. Примерно через 20 мин. бабушка и дедушка, оставшиеся дома с другим ребенком, обнаружили, что младший внук не дышит. Прибывшие врачи постарались вернуть ребенка к жизни, но их усилия результата не принесли. До сих пор неизвестно, от чего заболел старший ребенок. Врачи предполагают, что причиной ухудшения самочувствия стал вирус гриппа. Но, вероятно, младшего никто не заразил. Родители и врачи утверждают, что он был совершенно здоров. Медики полагают, что они в очередной раз столкнулись с "синдромом внезапной младенческой смерти" (SIDS).

Аналогичный случай произошел в Израиле месяц назад. В одном из домов квартала Амишав в Петах-Тикве мать, подошедшая утром к кроватке своего двухмесячного мальчика, обнаружила, что он лежит без движения. Приехавшим медикам вернуть ребенка к жизни не удалось. Обследовав тело ребенка и опросив родителей, следователи пришли к предварительному выводу: никакого криминала не было, речь идет о внезапной смерти.

Медицине известно, что подобные случаи происходят обычно именно с маленькими детьми, не страдавшими никакими заболеваниями. Например, в США синдром занимает третье место в ряду причин младенческой смертности после перинатальных состояний и врожденных аномалий. В США жертвами SIDS становятся ежегодно не менее 6 тыс. детей.

Чаще всего SIDS происходит во сне, поэтому его еще называют "смертью в колыбели". Большинство случаев приходится на возраст 2-4 месяцев. Приблизительно 60% погибших - мальчики. Исследователи давно задаются вопросом происхождения этой болезни, им удалось обнаружить у внезапно умерших детей генетические мутации, связанные с производством гормона головного мозга серотонина. Серотонин участвует в регуляции различных физиологических функций, включая вегетативную регуляцию дыхания и сердцебиения. Именно нарушение этих функций, по мнению ученых, приводит к внезапной младенческой смерти.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru