Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Младенцы умирают внезапно
Не всем катастрофам греметь в "горячих" заголовках новостных лент, крупномасштабные трагедии случаются нечасто, но каждый день приносит какую-то свою маленькую грусть для миллионов, а для некоторых оборачивается настоящей драмой. Трагедия произошла в иерусалимской семье: пока родители находились в больнице со старшим двухлетним сыном, им сообщили, что младший двухмесячный ребенок внезапно умер в квартире у бабушки и дедушки в Раанане.
Полиция убеждена, что в данной ситуации речь идет не о криминале, а о роковом стечении обстоятельств, которое и привело к смерти ребенка. Родители вместе с двумя детьми приехали погостить к бабушке и дедушке в Раанану. По приезде они обнаружили, что у старшего сына поднялась температура, и начались судороги. Родители сразу же позвонили в "скорую помощь". Медики приехали, осмотрели ребенка и решили, что он нуждается в госпитализации. Ребенка повезли в больницу, и родители отправились вместе с ним.
Однако беда одна не ходит. Примерно через 20 мин. бабушка и дедушка, оставшиеся дома с другим ребенком, обнаружили, что младший внук не дышит. Прибывшие врачи постарались вернуть ребенка к жизни, но их усилия результата не принесли. До сих пор неизвестно, от чего заболел старший ребенок. Врачи предполагают, что причиной ухудшения самочувствия стал вирус гриппа. Но, вероятно, младшего никто не заразил. Родители и врачи утверждают, что он был совершенно здоров. Медики полагают, что они в очередной раз столкнулись с "синдромом внезапной младенческой смерти" (SIDS).
Аналогичный случай произошел в Израиле месяц назад. В одном из домов квартала Амишав в Петах-Тикве мать, подошедшая утром к кроватке своего двухмесячного мальчика, обнаружила, что он лежит без движения. Приехавшим медикам вернуть ребенка к жизни не удалось. Обследовав тело ребенка и опросив родителей, следователи пришли к предварительному выводу: никакого криминала не было, речь идет о внезапной смерти.
Медицине известно, что подобные случаи происходят обычно именно с маленькими детьми, не страдавшими никакими заболеваниями. Например, в США синдром занимает третье место в ряду причин младенческой смертности после перинатальных состояний и врожденных аномалий. В США жертвами SIDS становятся ежегодно не менее 6 тыс. детей.
Чаще всего SIDS происходит во сне, поэтому его еще называют "смертью в колыбели". Большинство случаев приходится на возраст 2-4 месяцев. Приблизительно 60% погибших - мальчики. Исследователи давно задаются вопросом происхождения этой болезни, им удалось обнаружить у внезапно умерших детей генетические мутации, связанные с производством гормона головного мозга серотонина. Серотонин участвует в регуляции различных физиологических функций, включая вегетативную регуляцию дыхания и сердцебиения. Именно нарушение этих функций, по мнению ученых, приводит к внезапной младенческой смерти.
Новости тематики
- На смену медицинскому поезду "Терапевт Матвей Мудров" пришел "Академик"
- Обнаружены грибы, которые помогают в лечении рака
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Как уберечься от инфекций
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
Новости раздела
- На смену медицинскому поезду "Терапевт Матвей Мудров" пришел "Академик"
- Обнаружены грибы, которые помогают в лечении рака
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
- Приморские врачи получили Бизнес-Премию
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке
- Китайцы добрались до рыбных запасов озера Ханка
- Граница на чиновничьем замке
- Работники известного предприятия обратились к врио губернатора за помощью
- Во Владивостоке жилье сдается влет