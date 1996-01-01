Младенцы умирают внезапно

Не всем катастрофам греметь в "горячих" заголовках новостных лент, крупномасштабные трагедии случаются нечасто, но каждый день приносит какую-то свою маленькую грусть для миллионов, а для некоторых оборачивается настоящей драмой. Трагедия произошла в иерусалимской семье: пока родители находились в больнице со старшим двухлетним сыном, им сообщили, что младший двухмесячный ребенок внезапно умер в квартире у бабушки и дедушки в Раанане.

Полиция убеждена, что в данной ситуации речь идет не о криминале, а о роковом стечении обстоятельств, которое и привело к смерти ребенка. Родители вместе с двумя детьми приехали погостить к бабушке и дедушке в Раанану. По приезде они обнаружили, что у старшего сына поднялась температура, и начались судороги. Родители сразу же позвонили в "скорую помощь". Медики приехали, осмотрели ребенка и решили, что он нуждается в госпитализации. Ребенка повезли в больницу, и родители отправились вместе с ним.

Однако беда одна не ходит. Примерно через 20 мин. бабушка и дедушка, оставшиеся дома с другим ребенком, обнаружили, что младший внук не дышит. Прибывшие врачи постарались вернуть ребенка к жизни, но их усилия результата не принесли. До сих пор неизвестно, от чего заболел старший ребенок. Врачи предполагают, что причиной ухудшения самочувствия стал вирус гриппа. Но, вероятно, младшего никто не заразил. Родители и врачи утверждают, что он был совершенно здоров. Медики полагают, что они в очередной раз столкнулись с "синдромом внезапной младенческой смерти" (SIDS).

Аналогичный случай произошел в Израиле месяц назад. В одном из домов квартала Амишав в Петах-Тикве мать, подошедшая утром к кроватке своего двухмесячного мальчика, обнаружила, что он лежит без движения. Приехавшим медикам вернуть ребенка к жизни не удалось. Обследовав тело ребенка и опросив родителей, следователи пришли к предварительному выводу: никакого криминала не было, речь идет о внезапной смерти.

Медицине известно, что подобные случаи происходят обычно именно с маленькими детьми, не страдавшими никакими заболеваниями. Например, в США синдром занимает третье место в ряду причин младенческой смертности после перинатальных состояний и врожденных аномалий. В США жертвами SIDS становятся ежегодно не менее 6 тыс. детей.

Чаще всего SIDS происходит во сне, поэтому его еще называют "смертью в колыбели". Большинство случаев приходится на возраст 2-4 месяцев. Приблизительно 60% погибших - мальчики. Исследователи давно задаются вопросом происхождения этой болезни, им удалось обнаружить у внезапно умерших детей генетические мутации, связанные с производством гормона головного мозга серотонина. Серотонин участвует в регуляции различных физиологических функций, включая вегетативную регуляцию дыхания и сердцебиения. Именно нарушение этих функций, по мнению ученых, приводит к внезапной младенческой смерти.