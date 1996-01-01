Жизнь - на весах

Скоро весна, а это значит, что прекрасная половина человечества задается извечным вопросом: не пора ли похудеть? Тем более время для этого сейчас самое подходящее - Великий Пост на носу. Способов похудеть есть великое множество. Некоторые из них корреспондент "ЗР" опробовал на себе.

Что вы, я на диете!

Диета считается самым распространенным способом уменьшить свой вес. Как сказал один мой приятель: хочешь похудеть - забудь всего лишь о трех вещах: завтрак, обед и ужин. Существует много различных диет, и все они заставляют человека превратиться в существо, судорожно считающее калории. Особенно в этом преуспели женщины. "Я на диете" - эти слова вызывает такой же поток бурных эмоций у мужчин, как и фраза: "У меня критические дни".

Итак, разнообразие диет радует и восхищает: в одних нужно есть одну картошку, в других нельзя ее употреблять под страхом смерти, одни диеты заключаются в поглощении фруктов и овощей, другие эти продукты не рекомендуют употреблять. Иногда создается такое впечатление, что тот, кто эту диету разрабатывал, исходил из своих собственных предпочтений и вкусов.

Но есть у диет и сходства. Все диеты сходны в одном: наши враги - хлеб (и все мучное), соль, сахар, большое количество жидкости. Но это не означает, что нужно съесть тонну яблок и запить их 10 литрами молока. Во всем нужно знать меру. И это довольно просто, если осознать, что есть нужно, чтобы жить, а не наоборот.

Перед тем как сесть на диету лучше всего проконсультироваться с врачом, особенно при наличии какого-либо заболевания. Если он одобрит выбранную вами диету, то можно приступать. Возможно, он посоветует вам иные средства.

Пьем чай - выводим шлаки

Чаи и различные пищевые добавки, которые можно найти в любой аптеке вряд ли принесут желаемый эффект, если вы остановитесь только на них. Конечно, если целый день пить только один чай и нечего более в рот не класть, то через несколько дней вы увидите чудодейственный эффект, иначе никак. Чаи - дело хорошее, но главное не переусердствовать. Их нельзя принимать постоянно, они обладают мочегонным действием и приводят к обезвоживанию организма.

Чаев для похудения бесчисленное множество: "Гуй Фей", "Три листа", "Летящая ласточка", "Жуйденмен", "Канкура", "Похудейка", "Похудин-фито" и др. Такое же множество и пищевых добавок, помогающих снизить вес: "Доктор Слим", "Ананасовый экстракт для похудения", "Ксеникал", "Лейдис формула", "Меридиа", "Яблоко похудения" и множество других средств. Цена как чаев, так и пищевых добавок в среднем балансирует от 50 до 1200 руб. Они все используются в основном для выведения шлаков из организма.

Примерно таким же эффектом, как и чаи для похудения, обладает и такая процедура, как гидроколонотерапия (кишечные промывания по ЛЕНСКОМУ, по ПАРФЕНОВУ, аппаратное промывание АМОК). Сама по себе процедура очень полезная, так как шлаки вымываются без следа. Однако проводить ее необходимо только в медицинских учреждениях и обязательно только после предварительного осмотра врача.

Комплексные услуги по промыванию и предварительному обследованию проводятся на базе санаториев "Строитель", "Океан", в некоторых больницах и клиниках города. Стоимость услуги составляет от 300 до 1500 руб. Предварительный осмотр и консультация обходятся в среднем в 300 руб.

В спортивном теле жира нет!

Изгонять шлаки из организма можно, попотев в спортивных комплексах и тренажерных залах. Таких заведений в нашем городе предостаточно: Master Gym, "Биоритм", да, впрочем, любой спортклуб Владивостока. Готовьтесь выложить за месячный абонемент на аэробику или тренажерный зал около 1500 руб.

Хотите более впечатляющих результатов за короткий срок - платите больше. К вашим услугам многочисленные предложения по коррекции фигуры, благо салонов красоты в нашем городе пруд пруди: "Лагуна-Спа", "Эстетик", "Гламур", "4 сезона" и т.д. Каждый из них предложит вам программу коррекции фигуры, например, аппаратную коррекцию - в среднем 1500 руб. за процедуру, (для достижения эффекта нужно не менее 10), антицеллюлитный массаж - 800 руб. за процедуру.

Лучший друг - хирург

Если все вышеперечисленные способы не помогают, тогда добро пожаловать к хирургу. На липосакцию (отсасывание жира) решится не каждый. Во-первых, удовольствие дорогое, во-вторых, страшновато как-то. Но зато максимально эффективно. Липосакция - дело сложное, поэтому ей занимаются медицинские клиники "Медклуб", "Клиника семейной гармонии", "Врачебная косметологическая лечебница". Цену назвать достаточно сложно, так как липосакция проводится с определенных участков, а сколько их найдет на вашем теле хирург - тайна, покрытая мраком. В среднем один участок стоит 200 у.е.

Итак, существует много способов привести свое тело в порядок, главное на этом не зациклиться. Активный образ жизни, полноценная работа, спортзал, сауна, регулярный секс - и никаких проблем с лишним весом.