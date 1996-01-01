Ранее в России подобные суды уже появились в нескольких городах. Медицинский арбитраж, созданный при медико-юридической клинике (на базе Дальневосточного государственного медицинского университета) специально для разрешения споров в медицине и здравоохранении, станет постоянно действующим третейским судом на территории Хабаровского края.

Споры в этом уникальном правовом институте планируется разрешать в течение одного-трех месяцев и вердикты будут выносить не просто судьи, а профессионалы с высшим медицинским и юридическим образованиями. К тому же решения, принятые медицинским арбитражем, являются окончательными и не подлежат дальнейшему обжалованию.

Как пояснили в краевом министерстве здравоохранения, для рассмотрения дела в медицинском арбитраже необходимо обоюдное согласие сторон. Поэтому большая роль в защите прав пациента отводится договору на получение медицинского обслуживания. Предусмотрел такую возможность - значит, обезопасил себя от возможных нарушений со стороны лечебного учреждения.

В медицинском арбитраже могут решить гражданские споры пациенты, медицинские работники, руководители лечебных учреждений и страховые компании. Также "медицинские арбитры" будут рассматривать спорные дела, касающиеся выплаты компенсации за полученные профессиональные заболевания или травмы.