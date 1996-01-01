www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.99 р. 100 JPY: 58.25 р.
EUR: 75.32 р. 10 CNY: 95.4 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Зимние страдания кожи

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Зимой мы кутаемся в шубу, прячем ноги в уютные сапожки, а руки - в теплые перчатки. Только лицо остается беззащитным, и именно оно принимает на себя основной удар, уготованный суровой зимой. Поэтому в морозную погоду наша кожа нуждается в особой защите, ведь она страдает от высушивающего действия холода даже больше, чем от жаркого, сухого воздуха летом.

"Звездочки" на лице

При низких температурах кожа впадает в спячку, и все процессы в клетках замедляются. Зимой мы сталкиваемся еще с одной проблемой - появлением "звездочек" на лице. Это сосуды, лопнувшие от перепада температур. Бороться с такими "звездочками" можно при помощи лазерной терапии. А чтобы предупредить появление "звездочек", хорошо бы заблаговременно начать укреплять сосуды.

Но какую бы процедуру вы ни выбрали в это время года - питание, лифтинг, очистка - завершите ее кремом: увлажняющим, если сразу после этой процедуры вы переместитесь в машину или метро; питательным и защитным - в том случае, если вам придется идти по улице.

Защитный барьер для кожи

Если летом сальные железы работают на все сто и на коже образуется естественная защитная пленка, которая не дает ей терять влагу, на морозе этот процесс прекращается. Лицо не получает защиты и нужного набора полезных веществ, отчего и возникает ощущение сухости и жжения. Наша задача - создать этот самый защитный барьер своими силами. Зимой мы сами должны заниматься увлажнением кожи, использовать более жирные средства и по возможности ходить к косметологу на процедуры увлажнения, питания и массажа.

К сожалению, нам никуда не деться от закрытых помещений с кондиционерами и центральным отоплением. Из-за этих благ цивилизации воздух становится сухим, и кожа лица вновь теряет влагу. Поэтому если ваш день ограничивается домом, машиной и работой, обязательно используйте ультраувлажняющий крем. Но если предстоит прогулка по улице, позаботьтесь о защите кожи и не выходите без использования специальных защитных средств. Основное правило - наносить средство за 30 минут до выхода га улицу. Иначе вода, содержащаяся в любом креме, превратится во вредные для кожи кристаллики льда.

Чтобы контакт лица с уличной отрицательной температурой не стал шоком для кожи, укрепляйте сосуды. Лучше всего подходят для этого препараты на основе водорослей, зеленого чая, с витамином С. Даже декоративная косметика может принести пользу. Так, современные тональные кремы содержат специальные защитные вещества, которые спасают от мороза. Так что в это время года лучше отказаться от рассыпчатой пудры в пользу жидкой. Но наносить ее нужно на базовый крем, чтобы не забивались поры. Для губ используйте жирную помаду, а не увлажняющий бальзам и блеск.

Воздержитесь от диет

Обычно именно зимой мы задумываемся о мучающих нас проблемах кожи и стараемся решить их все и сразу. Но начинать думать о холодах нужно еще осенью, по возможности налегая на дары природы и запасаясь витаминами. Если этот период упущен, вашими помощниками должны стать витаминные комплексы и свежевыжатый сок. Так, нехватку витамина D из-за недостаточного количества солнца можно пополнить рыбой, яйцами и сливочным маслом. А недостаток витамина А восстанавливается печенью трески, Е - хлебом и крупами. И еще, зимой не стоит садиться на диету: от ограничений в питании больше вреда, чем пользы.

Полезные советы

- Выходя на улицу, прикройте лицо на несколько секунд руками, чтобы кожа успела немного адаптироваться к резкой смене температуры.

- Даже в самый сильный мороз не закрывайте лицо шарфом. Каким бы мягким шарф ни был, на морозе он может натереть кожу. Но главный его вред в том, что он задерживает влагу, выделяемую при дыхании, а это очень вредно для кожи и может даже привести к обморожению.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru