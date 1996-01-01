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Зимние страдания кожи
Зимой мы кутаемся в шубу, прячем ноги в уютные сапожки, а руки - в теплые перчатки. Только лицо остается беззащитным, и именно оно принимает на себя основной удар, уготованный суровой зимой. Поэтому в морозную погоду наша кожа нуждается в особой защите, ведь она страдает от высушивающего действия холода даже больше, чем от жаркого, сухого воздуха летом.
"Звездочки" на лице
При низких температурах кожа впадает в спячку, и все процессы в клетках замедляются. Зимой мы сталкиваемся еще с одной проблемой - появлением "звездочек" на лице. Это сосуды, лопнувшие от перепада температур. Бороться с такими "звездочками" можно при помощи лазерной терапии. А чтобы предупредить появление "звездочек", хорошо бы заблаговременно начать укреплять сосуды.
Но какую бы процедуру вы ни выбрали в это время года - питание, лифтинг, очистка - завершите ее кремом: увлажняющим, если сразу после этой процедуры вы переместитесь в машину или метро; питательным и защитным - в том случае, если вам придется идти по улице.
Защитный барьер для кожи
Если летом сальные железы работают на все сто и на коже образуется естественная защитная пленка, которая не дает ей терять влагу, на морозе этот процесс прекращается. Лицо не получает защиты и нужного набора полезных веществ, отчего и возникает ощущение сухости и жжения. Наша задача - создать этот самый защитный барьер своими силами. Зимой мы сами должны заниматься увлажнением кожи, использовать более жирные средства и по возможности ходить к косметологу на процедуры увлажнения, питания и массажа.
К сожалению, нам никуда не деться от закрытых помещений с кондиционерами и центральным отоплением. Из-за этих благ цивилизации воздух становится сухим, и кожа лица вновь теряет влагу. Поэтому если ваш день ограничивается домом, машиной и работой, обязательно используйте ультраувлажняющий крем. Но если предстоит прогулка по улице, позаботьтесь о защите кожи и не выходите без использования специальных защитных средств. Основное правило - наносить средство за 30 минут до выхода га улицу. Иначе вода, содержащаяся в любом креме, превратится во вредные для кожи кристаллики льда.
Чтобы контакт лица с уличной отрицательной температурой не стал шоком для кожи, укрепляйте сосуды. Лучше всего подходят для этого препараты на основе водорослей, зеленого чая, с витамином С. Даже декоративная косметика может принести пользу. Так, современные тональные кремы содержат специальные защитные вещества, которые спасают от мороза. Так что в это время года лучше отказаться от рассыпчатой пудры в пользу жидкой. Но наносить ее нужно на базовый крем, чтобы не забивались поры. Для губ используйте жирную помаду, а не увлажняющий бальзам и блеск.
Воздержитесь от диет
Обычно именно зимой мы задумываемся о мучающих нас проблемах кожи и стараемся решить их все и сразу. Но начинать думать о холодах нужно еще осенью, по возможности налегая на дары природы и запасаясь витаминами. Если этот период упущен, вашими помощниками должны стать витаминные комплексы и свежевыжатый сок. Так, нехватку витамина D из-за недостаточного количества солнца можно пополнить рыбой, яйцами и сливочным маслом. А недостаток витамина А восстанавливается печенью трески, Е - хлебом и крупами. И еще, зимой не стоит садиться на диету: от ограничений в питании больше вреда, чем пользы.
Полезные советы
- Выходя на улицу, прикройте лицо на несколько секунд руками, чтобы кожа успела немного адаптироваться к резкой смене температуры.
- Даже в самый сильный мороз не закрывайте лицо шарфом. Каким бы мягким шарф ни был, на морозе он может натереть кожу. Но главный его вред в том, что он задерживает влагу, выделяемую при дыхании, а это очень вредно для кожи и может даже привести к обморожению.
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