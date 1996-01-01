Когда еда - беда

Вот и прошли, наконец, многочисленные новогодние праздники с обильными застольями и возлияниями, ставшие для большинства наших соотечественников не только радостью и весельем, но и затяжным стрессом для всего организма, в особенности для его пищеварительной системы. И это в разгар зимы, когда не только наш организм, но и вся природа находится в истощенном состоянии и нужно стараться не только его не перегружать, но и всячески подпитывать всевозможными витаминами и биологически активными добавка. Поэтому чтобы дожить до теплых дней без особых проблем со здоровьем, самое время помочь своему организму очиститься от накопившихся вследствие переедания шлаков. Убрали же мы свои квартиры после праздников, вымыли горы грязной посуды после застолий, пора и генеральной уборкой своих органов заняться.

Прежде всего – кишечник

Все болезни зарождаются в кишечнике, поэтому прежде всего нужно почистить его. Существуют разные методики чистки кишечника в домашних условиях, от простых до самых сложных, главным орудием в которых является небезызвестная кружка Эсмарха. Хороший эффект дает чистка по Уокеру, схема которой такова: первая неделя ежедневно, вторая - через день, третья - через два дня и четвертая - один раз в неделю делать клизмы с двумя литрами воды с добавлением столовой ложки уксуса или сока лимона.

Можно почистить кишечник с помощью кефира и яблочного сока: в течение первого дня ничего не есть, а только пить через каждый час по одному стакану несладкого и нефруктового магазинного кефира. В течение второго дня через каждый час нужно выпивать по стакану яблочного сока и тоже ничего не есть. Если же вы чрезвычайно занятой человек и вам некогда заниматься тотальной чисткой своего организма самому, сделайте процедуру гидроколонотерапии - глубокого очищения кишечника минеральной водой или травяными настоями, услугу которой сейчас предоставляют многие частные лечебные заведения. Эффект от этой процедуры вы почувствуете сразу. В идеале нужно сделать не менее шести сеансов.

И завтрак, и чистка

Одновременно можно заняться чисткой почек, суставов, да и всего организма в целом с помощью вываренного риса. Предварительно вымоченный, а затем несколько раз вскипяченный рис, съеденный натощак, играет роль мощного энтеросорбента. Он вытягивает соли из почек и суставов, и этот процесс продолжается в течение как минимум полугода после приема риса. Готовится он следующим образом: три столовые ложки рисовой крупы залить с вечера водой, утром хорошенько промыть и прокипятить четыре раза без соли и сахара в течение трех минут, всякий раз после очередного кипячения промывая рис холодной водой от крахмала. Таким образом у вас получится некая масса проваренного риса, каждая рисинка которого будет представлять собой полость с вымытыми от крахмала пустотами, в которые и будут всасываться лишние соли. В результате у вас получится хорошая порция каши, которая и будет вашим завтраком в течение месяца, а лучше двух. После приема риса в течение четырех часов нельзя есть и пить. Может возникнуть острое чувство голода - потерпите, это рис вытягивает из вашего организма шлаки.

На приготовление риса уходит около часа. Кто не успевает сварить рис утром, может сделать это вечером, а утром подогреть его и съесть. Если наступит обострение - не пугайтесь, продолжайте очищение. Помните, нет обострений - нет эффекта. Очищение пойдет быстрее, если вы поможете своему организму раз в неделю с помощью клизм. Вываренный рис очищает не только желудочно-кишечный тракт, но весь организм. Метод достаточно прост и особенно хорош тем, что с его помощью можно очищаться всей семьей.

Полезное с приятным

Чтобы снять отечность, появившуюся от неумеренного употребления спиртного и жидкостей, а заодно и сбросить несколько лишних килограммов, не мешало бы почистить лимфу. Чистка лимфы с помощью цитрусовых, на мой взгляд, одна из самых приятных процедур. Метод заключается в следующем: в течение одного дня, можно двух, а еще лучше трех пить через каждый час по стакану смеси соков цитрусовых: апельсинов, грейпфрутов и лимонов в количестве двух-трех литров. Лучше, конечно, использовать сок свежих фруктов, но можно пить и магазинные соки.

Мы рассказали вам лишь о нескольких, наиболее эффективных, на наш взгляд, методиках очистки организма с целью профилактики заболеваний. Если кому-то покажется, что есть переваренный несоленый рис в течение месяца долго, невкусно и неинтересно, то вспомните, как долго и упорно вы засоряли свой многострадальный организм вредной для здоровья продуктами. Может быть, тогда эта процедура покажется вам приятной и не такой уж длительной. Зато эффект будет замечательный, и вы надолго забудете про болезни.