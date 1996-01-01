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Семь часов сна - это норма
Ученые вычислили, сколько должен спать человек, чтобы жить долго. Люди, уделяющие сну примерно семь часов в сутки, в среднем живут дольше тех, кто спит меньше или больше. Такие результаты показало масштабное исследование, проведенное группой врачей японского Университета Нагоя во главе с профессором Акико Тамакоси.
С 1988-го по 1999 годы при поддержке правительства они наблюдали с этой целью за жизнью 110 тыс. человек в 45 районах страны. Еще несколько лет ушло на анализ результатов и выработку методики, призванной выделить только влияние сна на продолжительность жизни без учета других факторов типа стрессов, болезней и т.д.
Японские исследователи уверяют, что зафиксировали самый низкий уровень смертности в группе, ежедневно уделяющей сну 6,5 - 7,5 часа. У тех, кто спал в сутки менее 4,4 часа, жизнь в среднем сокращалась примерно в 1.6 раза. Исследователи уверяют, что еще вреднее спать слишком долго. В группе, уделявшей сну более 9,5 часа в сутки, смертность была в 1,7 - 1,9 раза выше, чем у тех, кто спал заветные семь часов.
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