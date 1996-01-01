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Спать хочется. А нельзя...
Признайтесь, в холода многие из вас постоянно клюют носом - даже днем хочется поспать. Как преодолеть зимнюю сонливость?
Советует врач высшей категории, кандидат медицинских наук, член Европейского общества по изучению расстройств сна Роман БУЗУНОВ.
- Осень и зима - это темное время года. В этот период чаще всего и развивается сезонное расстройство сна. Оно характерно именно для северных стран, где полгода светло и тепло, а полгода царят холода. Уменьшение количества солнечного света провоцирует у многих людей подавленность, снижение настроения, раздражительность, постоянную сонливость. Однако это заболевание успешно поддается лечению фототерапией, в том числе и в домашних условиях. Нужно всего лишь по два часа в день проводить у источника яркого света. Например, читать около яркой лампы дневного света, установленной на расстоянии 50-80 см от глаз. Через некоторое время такого лечения вялость и сонливость постепенно уходят. Дело в том, что наш глаз - это, в сущности, фотоэлемент, связанный с гипофизом. В ответ на воздействие света эта железа начинает производить определенные гормоны. Если света мало, выработка гормонов падает и человек становится сонным. Но как только мы получаем достаточно света, выработка гормонов активизируется и мы снова чувствуем себя активными и бодрыми.
- А не может ли сонливость спровоцировать депрессию?
- Нет. Все периодически бывают чем-то подавлены, угнетены, однако далеко не всегда такое состояние переходит в депрессию. А с сонливостью можно и нужно бороться.
- Есть ли какие-нибудь средства "скорой помощи", чтобы срочно справиться с желанием прикорнуть на рабочем месте?
- Быстро стряхнуть с себя сон поможет чашечка кофе или крепкого чая. Еще один вариант - две-три капсулы ноотропила, который также даст возможность "мобилизоваться". Но помните: это экстренные меры и пользоваться ими нужно как можно реже.
- А как застраховать себя от сонливости?
- Меры профилактики довольно просты, но очень эффективны. Принимайте витамины. Подойдут любые комплексные добавки, как импортные - "Витрум" или "Центрум", так и отечественные - например "Алфавит", "Компливит". Старайтесь также, чтобы ваш рацион по возможности включал в себя побольше свежих овощей и фруктов.
Очень советую соблюдать режим. При этом, как ни покажется странным, самое главное - установить время утреннего подъема.
Употребляйте как можно меньше кофеинсодержащих напитков, чтобы не выработалась зависимость от кофеина.
Обеспечьте себя физической нагрузкой. Рекомендуется заниматься любым видом спорта, как минимум, 3-4 часа в неделю.
Не забывайте о приеме адаптогенов. Сейчас в аптеках предлагается большое количество препаратов, повышающих защитные силы организма и уровень жизненной энергии: элеутерококк, аралия, пантокрин, женьшень и другие.
- А может быть, в холода стоит просто больше спать?
- У каждого - своя норма сна. Диапазон варьирует от 4 до 10-11 часов в сутки. Чтобы определить, сколько нужно спать именно вам, установите себе режим, то есть точное время подъема и отхода ко сну, и запомните продолжительность сна. Затем в течение недели следите за своим состоянием и корректируйте свою норму сна.
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