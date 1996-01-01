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Зубы научились клонировать?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Во многих стоматологических клиниках предлагают имплантировать зуб. Как это делают? Неужели научились клонировать зубы? Надежда Сергеевна.

Отвечает главный стоматолог, президент Стоматологической ассоциации академик Валерий Леонтьев:

- Стоматология позволяет воссоздать не только форму, но и функцию органа, ведь зуб - это не что иное, как орган. Имплантология активно развилась в последние 10 лет. Инородный материал, обычно на основе титана, вживляют в челюсть, где он приживается. Это не значит, что он становится для организма своим, но он и не отторгается. Конструкция имплантата имеет такую форму, чтобы он мог выдерживать нагрузку, которая падает на зуб. После того как имплантат зарастает в челюсти, его специальными приборами обнажают и в него ввинчивают ту часть, которая находится над десной. Эта наддесневая часть имплантата в форме зуба подвергается протезированию: на нее надевают протез (мост или коронку).

Имплантат способен функционировать 15-18 лет. Процент отторжения ничтожный - 1-2%. Все противопоказания связаны со строением челюсти, например когда канал очень близко расположен к поверхности челюсти или прямо под гайморовыми пазухами.

Я считаю, что за имплантацией большое будущее. Скоро мы придем к тому, чтобы не обрабатывать зубы, близко расположенные к удаленному, а применять имплантат. Моей дочери недавно удалили зуб, и я посоветовал ей поставить имплантат. Это позволит зубам не сближаться, сохранится эстетика, прикус останется неповрежденным, и никогда не будут болеть суставы. Хотя надо признать, что это лечение дорогое, дешевле 500 долларов не бывает.

Клонирование зубов, безусловно, нужно. В ряде российских клиник сейчас проводят пересадки зачатков зубов от умершего донора. На этом месте потом могут вырасти здоровые зубы. Конечно, это упрощенная схема, потому что пересадить могут, например, передний зуб, а нужен клык. Но в любом случае это уже основа, на которой можно протезировать. За клонированием зубов большое будущее, но до него пока далеко.

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