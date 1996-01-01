Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Зубы научились клонировать?
Во многих стоматологических клиниках предлагают имплантировать зуб. Как это делают? Неужели научились клонировать зубы? Надежда Сергеевна.
Отвечает главный стоматолог, президент Стоматологической ассоциации академик Валерий Леонтьев:
- Стоматология позволяет воссоздать не только форму, но и функцию органа, ведь зуб - это не что иное, как орган. Имплантология активно развилась в последние 10 лет. Инородный материал, обычно на основе титана, вживляют в челюсть, где он приживается. Это не значит, что он становится для организма своим, но он и не отторгается. Конструкция имплантата имеет такую форму, чтобы он мог выдерживать нагрузку, которая падает на зуб. После того как имплантат зарастает в челюсти, его специальными приборами обнажают и в него ввинчивают ту часть, которая находится над десной. Эта наддесневая часть имплантата в форме зуба подвергается протезированию: на нее надевают протез (мост или коронку).
Имплантат способен функционировать 15-18 лет. Процент отторжения ничтожный - 1-2%. Все противопоказания связаны со строением челюсти, например когда канал очень близко расположен к поверхности челюсти или прямо под гайморовыми пазухами.
Я считаю, что за имплантацией большое будущее. Скоро мы придем к тому, чтобы не обрабатывать зубы, близко расположенные к удаленному, а применять имплантат. Моей дочери недавно удалили зуб, и я посоветовал ей поставить имплантат. Это позволит зубам не сближаться, сохранится эстетика, прикус останется неповрежденным, и никогда не будут болеть суставы. Хотя надо признать, что это лечение дорогое, дешевле 500 долларов не бывает.
Клонирование зубов, безусловно, нужно. В ряде российских клиник сейчас проводят пересадки зачатков зубов от умершего донора. На этом месте потом могут вырасти здоровые зубы. Конечно, это упрощенная схема, потому что пересадить могут, например, передний зуб, а нужен клык. Но в любом случае это уже основа, на которой можно протезировать. За клонированием зубов большое будущее, но до него пока далеко.
Новости тематики
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Как уберечься от инфекций
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
- Простуда грозит осложнениями
- Лучшая на Дальнем Востоке поликлиника находится в Хабаровске
Новости раздела
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
- Приморские врачи получили Бизнес-Премию
- Утренняя прогулка с врачом стала доброй традицией
- В детской больнице Приморья открылось обновленное урологическое отделение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин