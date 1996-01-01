Я почти всю жизнь прожила в Уссурийске и знаю, что местные целители используют для лечения травы, корни редких растений и удивительные грибы - шиитаке, или, как их называют японцы, сиитаке. Но тогда мне не привелось сталкиваться с нетрадиционной медициной: здорова была сама и родные.

А в другом городе (мы с семьей переехали в Курск) вдруг на меня свалилось несчастье: заболела волчанкой. Врачи от меня правду скрывать не стали, и я поняла, что позаботиться о себе прежде всего должна сама.

Вспомнила о знахарке-бабке, которая жила от нас через улицу, и попросила друзей в Уссурийске сходить к ней, отнести мою фотографию и уговорить помочь. И она мне дала несколько советов: пить только проточную воду, супы варить для себя только на серебряной воде, вставать рано, до солнышка, и ложиться, как только стемнеет. И в черемуховые холода утром на рассвете ходить по росной траве. А еще прислала уже готовый "эликсир жизни" и рецепт, как приготовить самой, чтобы не зависеть от знахарки и не тратить деньги и время на пересылку.

200 г хорошо вымытых и просушенных грибов шиитаке положить в глиняный сосуд (ни в коем случае не измельчая), залить соевым растительным маслом, чтобы покрывало шляпки грибов, добавить дольки чеснока одной чесночной головки (не очищенные от шкурки) и половину чайной ложки измельченной травы и цветков зверобоя. Этот состав томить в духовке (не доводя до кипения) на очень маленьком огне 4 - 5 часов. Затем дать остыть, отжать через марлю, слить в стеклянную баночку, закрыть крышкой и хранить в холодильнике.