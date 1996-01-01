Покажи мне язык, и я скажу, чем ты болеешь...

Китайцы с нескрываемой гордостью говорят, что в их стране три главных сокровища - кухня, боевые искусства и медицина. И если о кухне и боевых искусствах знают даже те, кто не слишком интересуется традициями древней страны, то медицина пока еще во многом остается тайной: многие слышали, но не многие испробовали.

Для начала вас обнюхают...

Жить в Китае и не прикоснуться к этой важнейшей традиции, согласитесь, неразумно. А потому я решила испытать на себе целительные свойства местной медицины и отправиться к врачу за рецептом.

Для местного жителя поход в госпиталь традиционной китайской медицины при Пекинском университете обойдется в 9 юаней. Лишь 15% китайцев имеют медицинские страховки, некоторым посещение врача оплатят по месту работы. Но большинство платит из своего кармана, как и я. Только для меня это "удовольствие" стоит гораздо больше - 100 юаней. Иностранцев принимают в специально построенном для этого отделении, в "общем" ни один врач не примет - запрещено. Почему-то считается, что все живущие в Пекине иностранцы - сплошь богачи, сорящие деньгами. И хотя это представление совершенно не соответствует действительности, цены для местных и приезжих отличаются не только в медицинских заведениях, но и в ресторанах и других местах.

Кто у нас пойдет к врачу просто так, для профилактики? Ясно, что нужен предлог. Благо в китайском климате - жарком и влажном летом, холодном и сухом зимой - это не проблема: у 90% иностранцев возникают проблемы с кожей: она сохнет и начинает странно шелушиться.

Попадаю на прием к профессору. Сразу видно: человек старой закалки. А для врача традиционной медицины это очень даже хорошо. В клинике, где лечат руководителей дружественных и не очень стран, прием ведут врачи, которым за 70, - для глубокого знания китайской медицины нужны многие годы учебы и практики. Так что с профессором мне повезло.

Никаких стетоскопов и приборов для измерения давления, более того, никаких вопросов для начала. Врач щупает пульс, причем делает это долго и внимательно и на обеих руках. Считается, что на запястном участке лучевой артерии находятся "начало и конец всех каналов".

Китайские врачи различают 28 видов пульса, причем для правильного диагноза нужно учитывать время года и суток, возраст и пол пациента и прочие факторы. Более того, перед встречей с врачом желательно с полчасика просто посидеть, прийти в себя и успокоиться после дороги, чтобы никакие лишние эмоции не повлияли на правильность диагноза. Но, как утверждают врачи, один и тот же синдром может указывать на различные заболевания, а потому ограничиваться только пульсом не стоит. Для постановки точного диагноза врач еще обязательно понюхает, какие запахи исходят от вашего тела (да-да, не удивляйтесь!), осмотрит язык и ногти.

Считается, что ногти относятся к системе печени, так что связанные с этим органом проблемы вроде недостаточного кровотока или "низкой энергии" вполне могут проявиться на поверхности ногтей.

Все очень похоже на шарлатанство

Осматривая язык, китайские врачи получают обширную информацию о состоянии крови и ее циркуляции, водном обмене, температуре (не нужны никакие термометры!), уровне энергии Ци и т.д. Темный язык с фиолетовыми точками - нарушено кровообращение, бледный - недостаток крови, а распухший мягкий язык - нехватка жизненной энергии Ци. Если язык покрыт налетом, нарушены функции кишечника и плохое обращение жидкостей; если налет желтый, это сигнализирует о переизбытке "жара" (это очень специфическое понятие в китайской медицине, которому нет аналога в европейской. Для того чтобы бороться с этим жаром, пациенту порекомендуют "охлаждающие" продукты вроде арбуза или огурца. А вот если на языке налета совсем нет, это значит, что вашему организму не хватает влаги.

После подробного внешнего осмотра, врач задает уточняющие вопросы - чтобы убедиться в правильности своего вердикта.

Я так и не смогла понять, как можно было обо всем догадаться, лишь пощупав пульс и посмотрев язык! Теперь понимаю, почему многие считают традиционную китайскую медицину чем-то ненаучным и даже шарлатанством. Положа руку на сердце, чисто внешне это действительно похоже на шаманство.

Отсутствие результатов клинических опытов, доказывающих эффективность того или иного лекарственного препарата, - основная причина, почему китайская медицина не находит официального признания на Западе. "Да, - усмехаются местные врачи, - мы не ставили опытов на мышах и других животных, но в течение четырех тысяч лет применения наших медицинских препаратов все жители Поднебесной были материалом исследований, так что у нас собран самый обширный экспериментальный опыт в мире". Против этого трудно возразить, ведь вся традиционная медицина действительно проверена опытом многих поколений, а потому ее применение и надежно, и эффективно.

Против любого недуга - своя трава

Выписка рецепта - следующий этап. Конечно, применяются и таблетки, даже вполне западные, но все же главным средством по-прежнему остаются лекарственные травы. В китайской медицине применяют более 5 тысяч видов растений, многие из них на Западе просто неизвестны. Против любого недуга есть своя травка, которая что-то усиливает, что-то сокращает и чему-то непременно способствует.

Берешь рецепт, платишь деньги и идешь в хранилище лечебных трав. Честно сказать, коричневая смесь, которую мне выписали, сами китайцы называют "горьким кофе", - гадость просто редкостная. Ничего более отвратительного в своей жизни я не пила. Утешает только то, что эффект - просто потрясающий: проверено на себе.

Теперь при простуде я не спешу принимать колдрекс, а иду в аптеку за банлангэном и ганьмао, которые не лечат, а "повышают иммунитет" и усиливают циркуляцию энергии Ци - именно это и нужно разбалансированному организму. А лучше не доводить его до этого, ведь еще во II в. до н.э. медицинский трактат "Внутренний канон Желтого Владыки" утверждал: "Совершенномудрый лечит недуг, пока он еще не проявился, и приводит свой организм в порядок до того, как он приходит в расстройство. Если же принимать лекарства, когда болезнь уже проявилась, и наводить порядок, когда здоровье расшатано, это все равно, что начинать рыть колодец, почувствовав жажду, или браться за изготовление оружия, вступив в битву".