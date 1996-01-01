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Лимонник - знакомый незнакомец

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Все привыкли считать, что лимонник помогает гипотоникам - повышает давление, поднимает тонус. Но разве этим исчерпывается его лекарственное назначение? Надежда К., г.Владивосток.

Установлено, что наибольшей активностью обладают препараты, полученные из семян лимонника, особенно те, при изготовлении которых действующие вещества извлекаются спиртом. Многие исследования последних лет, как утверждают медики, говорят о том, что семена лимонника и мякоть его плодов иногда оказывают противоположный эффект. Так, действие неочищенных (галеновых) препаратов лимонника не свойственно действующему веществу семян - схизандрину.

Малые и средние дозы галеновых компонентов лимонника оказывают тонизирующее действие на сердечно-сосудистую систему, но большие дозы угнетают ее функцию.

На Дальнем Востоке лимонник известен благодаря прежде всего тонизирующему и стимулирующему действию на центральную нервную систему. Под его влиянием повышаются и физическая, и умственная активность. Но у людей, часто соприкасающихся с семенами лимонника, может возникнуть крапивница - аллергическая реакция.

У людей, принимающих настойку лимонника, повышается работоспособность, снижается степень утомляемости. Достаточно небольшой дозы лимонника - 30 капель настойки. Чтобы повысить физическую активность, дозу надо увеличить до 1-2 г. порошка семян лимонника. Известно, что лимонник влияет на функцию органов чувств, ускоряет привыкание глаза к темноте, повышает остроту зрения.

Лимонник практически не оказывает воздействия на содержание сахара в крови. Но стимулирует гликолиз - способность тканей потреблять глюкозу, не привлекая для этого кислород. Под влиянием настойки семян лимонника в организме понижается потребление кислорода, а вот настойка ягод лимонника оказывает противоположный эффект: заметно увеличивается потребление кислорода выделенными из организма тканями печени, мышц, головного мозга.

Порошок семян лимонника - по 1 г 3 раза в день - помогает при гиперацидных гастритах (с повышенной кислотностью) . При гастритах с пониженной кислотностью неплохой результат оказал сок плодов лимонника - по 1 ст. ложке 3 раза в день. Вот такой он, лимонник, наш "знакомый незнакомец".

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