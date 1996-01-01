Сто шагов к здоровью

В древнем Китае поваром, лекарем и фармацевтом обычно оказывался один человек, так что китайская диета имеет те же корни, что и китайская кулинария. Можно ли стать худым, как китаец, продолжая жить в России, рассказала преподаватель медицинского института, врач, в настоящее время практикующий китайскую традиционную медицину, Альфия Лазовская.

- Большинство россиян воспитано на мифе, будто китайцы живут впроголодь и питаются примерно горсточкой риса в день. Для меня стали открытием внушительные порции в китайских ресторанах. При этом нация в большинстве своем удивительно миниатюрна и гармонична. Чем это обусловлено?

- В Китае совсем другой состав пищи. А слова о горсточке риса относятся к японцам, которые действительно мало едят. На Западе толстеют в результате поедания большого количества жирной пищи, у нас - углеводистая пища. В китайской кухне используется множество пряных трав, большинство которых являются одновременно и лекарственными.

- Китайская медицина направлена на гармонизацию организма, и все лекарственные препараты состоят из натуральных веществ - из растений. Кроме того, используются вещества животного происхождения и минералы. Химия попросту не употребляется. Диетотерапия у китайцев не основа, а часть лекарств, а препараты - хорошо знакомые нам фрукты (кожура мандарина, апельсина и т.д.).

- Но ведь пищевые добавки тоже состоят из натуральных компонентов. И все равно люди от них редко худеют, а если худеют, то нередко возникают осложнения.

- Добавки это добавки, а в Китае основа пищи состоит из растений. Они едят практически все: что летает, что ползает, что плавает. И даже кузнечики оказываются полезной пищей. Китайцы едят не торопясь, одна трапеза может длиться до четырех часов. Каждый прием пищи начинается с зеленого чая и заканчивается бульоном, потому что так лучше для пищеварения, забота о котором самый важный аспект китайской кулинарии.

Это совсем не то, что наедаться углеводами и жирами, а потом принимать добавки. В одном блюде китайской кухни может быть до пяти вкусов, каждый из которых воздействует положительным образом на определенный орган, направлен на гармонизацию. Вкус может быть нейтральным, может быть холодным, горячим, острым, но вовсе не основан на температурном режиме.

- То есть китайцы не едят просто так? Захотел сейчас поесть - и ем то, что передо мной лежит?

- Конечно, нет. Прежде всего в Китае нет вредной пищи. Там совсем не едят консервированную пищу, со всякими химическими добавками, потому что она нездоровая. У нас ведь едят любую пищу, потом пищевую добавку для похудения принимают, после чего ждут результат. Так не бывает, надо в корне менять образ жизни. У китайцев весь образ жизни направлен на то, чтобы поддерживать равновесие в организме.

Если говорить об отдельных органах, то для нормального переваривания очень важна функция селезенки. И если этот орган находится в дисбалансе, то нарушается переваривание и происходит отложение жира. Нельзя есть при беспорядке энергии. Например, гнев поднимает энергию вверх, радость ее останавливает, и при сильной радости тоже есть нежелательно. Страх опускает энергию, она как бы проваливается вниз, испуг вносит беспорядок, задумчивость связывает энергию. Все эмоции связаны с какими-то органами и одновременно воздействуют на них, и если в это время есть, начнется несварение и откладывание жира.

- Китайцам хорошо - они спокойные, а мы все очень эмоциональные. Кстати, почему они спокойные?

- Наверное, сохраняется баланс: с одной стороны, они правильно питаются, поэтому спокойные, и наоборот. У китайцев даже есть музыка, которая включается во время приемов пищи. Сосредоточенность при еде. Такие элементарные вещи можно соблюдать без всяких шоковых состояний.

Еще можно использовать чаи, они, кстати, и в обычных аптеках продаются. Эти напитки, с одной стороны, обладают молодящим, мочегонным эффектом, нормализуют стул, а с другой стороны, повышают энергию и способствуют расщеплению жира.

- А не могут после приема чаев или китайских лекарств возникнуть побочные эффекты?

- Все чаи натуральные и никаких побочных эффектов не дают. Именно это меня привлекло в китайской медицине.

- С помощью китайских препаратов можно быстро похудеть?

- А быстро - вредно и неправильно, потому что это стресс для организма. Худеть надо примерно на два килограмма в месяц. В китайской медицине человека рассматривают как высокоорганизованную, саморегулирующую систему, которая может сама себя регулировать. Нужно восстановить баланс организма, т.е. выявить места сбоя и дальше уже восстанавливать китайскими препаратами. И не стоит истязать себя разнообразными диетами, организм сам себя регулирует.

- Вы могли бы сказать: я всем советую лечиться с помощью китайских препаратов?

- Да, могла бы. Если хронические заболевания, то, конечно, нужно применять препараты традиционной медицины. Если же нужно хирургическое вмешательство или при остром заболевании спасти человека, тут, конечно, европейская медицина вне конкуренции. Между восточным и западным методами должен быть своеобразный симбиоз. Кстати, в Китае так и происходит: там три года обучают европейской медицине и три года китайской. Допустим, у кого-то диагноз: язвенная болезнь желудка. Само слово "язва" пригвождает пожизненно к диагнозу, а по-китайски это звучит совсем по-другому: "ветер печени мешает желудку". Значит, нужно успокоить печень и помочь желудку. И все, человек здоров.

Нужно поддерживать организм в состоянии баланса, а для этого прежде всего стоит выявить серьезные причины заболеваний, если они есть. Конечно, прежде всего надо дисциплинировать себя. Не бывает так, что ты с одной стороны, ешь все - и торты, и бутерброды и "фаст фуд", а затем пьешь импортные таблетки и худеешь. Это сказки! Нужно просто пересмотреть свой образ жизни и постараться его отрегулировать.

Голодание - это удар по селезенке. Советы от китайских лекарей

- Китайцы считают, что очень вредно для организма применять разнообразные монодиеты и голодание для похудения. Они не только не способствуют похудению, но даже усугубляют нормальное течение снижения веса. Голодание - удар по селезенке

- Диетический терроризм крайне затрудняет снижение веса. Нельзя слишком голодать, нельзя переедать, нужна золотая середина. Нельзя есть очень горячую пищу, горячую, но и слишком холодную - из холодильника - тоже нельзя.

- После еды нельзя делать интенсивные физические упражнения, но обязательно подвигать конечностями, поскольку селезенка ведает мышечной массой. И если человек после обеда лежит - у него откладывается жир вместо мышц.