Если хочешь быть здоров ... ешь больше магния

Магний - микроэлемент, жизненно необходимый для каждой клетки вашего тела. Магний принимает участие в более чем 300 биохимических реакций организма, тем самым способствует укреплению здоровья. Он помогает поддерживать нормальную функцию мышц и нервов, сохраняет устойчивый ритм сердца и укрепляет кости.

Микроэлемент присутствует во многих пищевых продуктах, но обычно - в небольших количествах. Зеленые овощи типа шпината, также как и орехи, зерновые злаки - превосходные источники природного магния.

Ну, а если чувствуете, что магния вашему организму все равно не хватает, - воспользуйтесь лекарственными препаратами, но только по рекомендации врача.