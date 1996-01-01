Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Зимние травмы
Если с вами на улице случилось несчастье: вы поскользнулись, упали и чувствуете острую боль в конечности, обязательно привлеките к себе внимание прохожих, попросите помощи.
Поврежденная конечность при переломе нуждается в полном покое. Для этого нужно зафиксировать руку или ногу с помощью повязки и шины. Шину можно сделать из подручных предметов - палки, доски, ветки, картона и даже черенка лопаты. При наложении шины вы должны захватить не меньше двух суставов выше и ниже места перелома.
Переломы плеча
При падении на локоть или плечо может случиться перелом плечевой кости. Его признаки - изменение формы, укорочение плеча, невозможность двигать им, синяк, острая боль.
Для первой помощи нужна гибкая ветка или картон. Ветку нужно зафиксировать по задней поверхности плеча и предплечья до запястья. При этом рука должна быть согнута в локте под прямым углом. Привязать такую "шину" можно с помощью ремня от брюк, шарфа, носового или шейного платка. Больную руку желательно подвесить на ремень или косынку, перекинутую через шею.
Переломы предплечья
Это один из самых частых переломов при падении на вытянутую руку. Лучевая кость между запястьем и локтем резко искривляется, в месте травмы возникает припухлость, двигать рукой не позволяет боль.
Такой перелом достаточно зафиксировать от ладони до локтя. Привяжите к руке кусок фанеры, доски или несколько толстых веток. Руку подвесьте на перекинутую через шею повязку и отправляйтесь к врачу.
Переломы бедра
Чаще всего они случаются у лиц пожилого возраста, у которых уменьшена плотность костной ткани. Перелом шейки бедра может произойти при падении пожилого человека на бок. Такой перелом может грозить инвалидностью.
Боль в области тазобедренного сустава, особенно при попытке подняться или повернуть ногу, вывернутая наружу конечность - главные признаки такого перелома. При оказании первой помощи нужно зафиксировать и ногу, и туловище от подмышечной впадины до ступни. Для этого найдите длинную доску или большую крепкую ветку, подойдет и черенок лопаты. Платком, шарфом или ремнем привяжите к шине ногу и туловище в области бедра.
Переломы лодыжек
Травмы голеностопного сустава в зимнее время случаются наиболее часто. При таком переломе быстро образуется припухлость в области лодыжки, невозможно двигать ступней и встать на поврежденную ногу. Переломаны могут быть наружная или внутренняя лодыжка, обе лодыжки или задний край берцовой кости. Резкая боль, припухлость и деформация голени отличают этот перелом от обычного растяжения связки. Для первой помощи нужно укрепить лодыжку в неподвижном положении с помощью двух шин. Можно употребить картон и кусок доски. Картон привяжите по задней поверхности голени, а кусок доски - сбоку, с наружной стороны ноги. Плотно обмотайте ногу шарфом или платком. После оказания первой помощи больного нужно доставить в травмпункт.
Новости тематики
- На смену медицинскому поезду "Терапевт Матвей Мудров" пришел "Академик"
- Обнаружены грибы, которые помогают в лечении рака
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Как уберечься от инфекций
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
Новости раздела
- На смену медицинскому поезду "Терапевт Матвей Мудров" пришел "Академик"
- Обнаружены грибы, которые помогают в лечении рака
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
- Приморские врачи получили Бизнес-Премию
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока рассказал о смертельной опасности
- На юге Приморья хотят построить еще один крупный порт
- "Владхлеб" готов поглотить соседей по региону
- Номинантка "Грэмми" Джинетта Миничелло и "русский Фрэнк Синатра" летят во Владивосток
- На Сахалине японцы увидели туристический потенциал
- Китайские браконьеры выдворили российских рыбаков с берегов Амура и Уссури
- В Якутии рассматривают возможность создания цифрового ТОР
- Регулярный авиарейс может связать Приморье и провинцию Северная Чхунчхон
- Хабаровскому министру потребовался "пинок" губернатора, чтобы навести порядок
- Сбербанк приготовил на свое 177-летие "Зеленый день"