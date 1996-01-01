Зимние травмы

Если с вами на улице случилось несчастье: вы поскользнулись, упали и чувствуете острую боль в конечности, обязательно привлеките к себе внимание прохожих, попросите помощи.

Поврежденная конечность при переломе нуждается в полном покое. Для этого нужно зафиксировать руку или ногу с помощью повязки и шины. Шину можно сделать из подручных предметов - палки, доски, ветки, картона и даже черенка лопаты. При наложении шины вы должны захватить не меньше двух суставов выше и ниже места перелома.

Переломы плеча

При падении на локоть или плечо может случиться перелом плечевой кости. Его признаки - изменение формы, укорочение плеча, невозможность двигать им, синяк, острая боль.

Для первой помощи нужна гибкая ветка или картон. Ветку нужно зафиксировать по задней поверхности плеча и предплечья до запястья. При этом рука должна быть согнута в локте под прямым углом. Привязать такую "шину" можно с помощью ремня от брюк, шарфа, носового или шейного платка. Больную руку желательно подвесить на ремень или косынку, перекинутую через шею.

Переломы предплечья

Это один из самых частых переломов при падении на вытянутую руку. Лучевая кость между запястьем и локтем резко искривляется, в месте травмы возникает припухлость, двигать рукой не позволяет боль.

Такой перелом достаточно зафиксировать от ладони до локтя. Привяжите к руке кусок фанеры, доски или несколько толстых веток. Руку подвесьте на перекинутую через шею повязку и отправляйтесь к врачу.

Переломы бедра

Чаще всего они случаются у лиц пожилого возраста, у которых уменьшена плотность костной ткани. Перелом шейки бедра может произойти при падении пожилого человека на бок. Такой перелом может грозить инвалидностью.

Боль в области тазобедренного сустава, особенно при попытке подняться или повернуть ногу, вывернутая наружу конечность - главные признаки такого перелома. При оказании первой помощи нужно зафиксировать и ногу, и туловище от подмышечной впадины до ступни. Для этого найдите длинную доску или большую крепкую ветку, подойдет и черенок лопаты. Платком, шарфом или ремнем привяжите к шине ногу и туловище в области бедра.

Переломы лодыжек

Травмы голеностопного сустава в зимнее время случаются наиболее часто. При таком переломе быстро образуется припухлость в области лодыжки, невозможно двигать ступней и встать на поврежденную ногу. Переломаны могут быть наружная или внутренняя лодыжка, обе лодыжки или задний край берцовой кости. Резкая боль, припухлость и деформация голени отличают этот перелом от обычного растяжения связки. Для первой помощи нужно укрепить лодыжку в неподвижном положении с помощью двух шин. Можно употребить картон и кусок доски. Картон привяжите по задней поверхности голени, а кусок доски - сбоку, с наружной стороны ноги. Плотно обмотайте ногу шарфом или платком. После оказания первой помощи больного нужно доставить в травмпункт.