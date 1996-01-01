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SMS довели до больницы
Врачи давно предупреждали, что слишком частое использование мобильного телефона опасно, особенно для детей. В Италии зафиксирован случай, после которого утверждения медиков никому не покажутся голословными: 14-летняя девочка, любившая общаться с друзьями с помощью "мобильника", попала в больницу.
Некоторое время назад юная жительница г. Савона почувствовала боль в пальце правой руки. Вскоре боль стала нестерпимой, палец почти перестал двигаться. Испуганные родители отвезли девочку в больницу, где доктора, поговорив со школьницей несколько минут, поставили диагноз "тендинит" (воспаление сухожилий пальцев). Заболевание развилось из-за того, что девочка злоупотребляла SMS-сообщениями - он отправляла около 100 SMS ежедневно. От чрезмерной нагрузки на палец и воспалилось сухожилие.
Пациентке пришлось лечь в больницу, чтобы пройти курс лечения. Врачи строго-настрого запретили девочке "эсэмэситься" и на всякий случай отобрали у болтушки телефон. Впрочем, никто не гарантирует, что она не вернется к пагубной привычке, оказавшись дома.
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