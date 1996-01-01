www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.57 р. 100 JPY: 62.42 р.
EUR: 80.65 р. 10 CNY: 10.13 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Хлебными займитесь процедурами

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На этот раз наши читатели советуют, как в домашних условиях очистить кожу лица.

Хлебная смесь

Кусок черствого черного хлеба залейте небольшим количеством кипятка, а когда размоченный хлеб немного остынет, умойтесь полученной кашицей. Дайте ей чуть подсохнуть и смойте сначала чуть теплой, потом холодной водой.

Овсяная смесь

Стакан овсяных хлопьев пропустите через мясорубку или кофемолку. Добавьте 1 чайную ложку пищевой соды и 2 чайные ложки поваренной соли, все тщательно перемешайте. Полученную смесь разбавьте теплой кипяченой водой до консистенции густой кашицы. Нанесите ее на шею и лицо от центра подбородка к мочке уха, от углов рта к середине уха, от крыльев носа к середине уха, от центра лба к вискам.

Когда появится ощущение, что вся масса свободно движется по коже, смойте ее прохладной водой.

Очистить кожу с помощью овсяных хлопьев можно и по-другому. Горсть хлопьев проварите 5 минут в небольшом количестве воды или молока. Затем остывшую кашицу нанесите на лицо и шею. Через 5 минут смойте чуть теплой водой, затем холодной.

Губы смажьте медом

В зимнее время не только кожа лица страдает от перепадов температуры и холодного, морозного ветра. Жестоким испытаниям подвергается и кожа губ. А потому предложенная нами медовая маска окажется для них просто живительным бальзамом: перед сном смажьте губы медом, подержите его 20 минут, а затем просто слижите. Такая процедура будет еще и прекрасной профилактикой против простудных заболеваний.

Советами делилась Светлана Р. , г. Владивосток.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru