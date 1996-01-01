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Хлебными займитесь процедурами
На этот раз наши читатели советуют, как в домашних условиях очистить кожу лица.
Хлебная смесь
Кусок черствого черного хлеба залейте небольшим количеством кипятка, а когда размоченный хлеб немного остынет, умойтесь полученной кашицей. Дайте ей чуть подсохнуть и смойте сначала чуть теплой, потом холодной водой.
Овсяная смесь
Стакан овсяных хлопьев пропустите через мясорубку или кофемолку. Добавьте 1 чайную ложку пищевой соды и 2 чайные ложки поваренной соли, все тщательно перемешайте. Полученную смесь разбавьте теплой кипяченой водой до консистенции густой кашицы. Нанесите ее на шею и лицо от центра подбородка к мочке уха, от углов рта к середине уха, от крыльев носа к середине уха, от центра лба к вискам.
Когда появится ощущение, что вся масса свободно движется по коже, смойте ее прохладной водой.
Очистить кожу с помощью овсяных хлопьев можно и по-другому. Горсть хлопьев проварите 5 минут в небольшом количестве воды или молока. Затем остывшую кашицу нанесите на лицо и шею. Через 5 минут смойте чуть теплой водой, затем холодной.
Губы смажьте медом
В зимнее время не только кожа лица страдает от перепадов температуры и холодного, морозного ветра. Жестоким испытаниям подвергается и кожа губ. А потому предложенная нами медовая маска окажется для них просто живительным бальзамом: перед сном смажьте губы медом, подержите его 20 минут, а затем просто слижите. Такая процедура будет еще и прекрасной профилактикой против простудных заболеваний.
Советами делилась Светлана Р. , г. Владивосток.
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