Секреты Снежной королевы

Когда столбик термометра ползет вниз, дуют холодные, пронизывающие ветры и включено центральное отопление, возникает реальная опасность, что кожа заявит решительный протест. Чтобы избежать подобных бунтов и обеспечить ей комфортную зимовку, нужно пересмотреть свой уход за ней. Забудьте в это время года о водопроводной воде, пенках и гелях - зимние очищающие средства очень мягки, а значит, как положено, позаботятся об уязвимой в этот период коже.

Для начала запомните такую особенность: зимой наша кожа под воздействием холодного ветра и сильного мороза меняет свои обычные свойства. Так, жирная приближается к нормальному состоянию, нормальная становится сухой, а сухая приобретает свойства чувствительной. Помните об этом, когда будете приобретать то или иное косметическое средство к зиме. Вообще, косметологи советуют зимой вне зависимости от типа кожи обязательно обеспечить ее дополнительной защитой. Когда температура падает ниже 0 градусов, нужно отказаться от увлажняющих средств - в этом случае лучше всего использовать защитный крем. Если температура ниже 10 градусов, лучше не пользоваться кремом на водной основе, а после - 15 градусов следует выбирать кремы с натуральными маслами животного происхождения (лучше всего использовать норковое масло).

Если ваша кожа зимой сильно шелушится, появляются зудящие пятна и раздражение, то ей необходим следующий уход. Во-первых, ни в коем случае не умывайтесь холодной водой и не стойте под горячим душем - вода должна быть теплой, а водная процедура - длительностью 10-15 минут. Во-вторых, меньше употребляйте моющих средств на основе мыла - эти средства еще больше подсушивают кожу, что негативно сказывается на ее и без того не очень хорошем состоянии. В-третьих, не трите слишком усердно кожу и не применяйте пилинг (отшелушивание) - отложите эту процедуру до лучших времен.

Тем, у кого сухая кожа, мы советуем совсем не умываться, а очищать кожу специальным косметическим молочком: его компоненты очень хорошо растворяют загрязнения кожи, а полезные вещества - витамины, растительные экстракты и увлажнители заботятся о том, чтобы этот процесс стал комфортным и полезным для кожи. Молочко следует наносить на кожу массирующими движениями, а удалять с поверхности кожи с помощью косметической салфетки. Дольше одной минуты это средство держать на коже не рекомендуется - оно окажет свое благотворное действие за несколько секунд. Если же кожа сильно загрязнена, то надо просто повторить эту процедуру. Обладательницам нормальной и жирной кожи можно порекомендовать для использования безалкогольные тоники и лосьоны, так как они не сушат кожу в отличие от спиртосодержащих косметических средств.

Необходимо пересмотреть и содержание кремов в зимний период. Так, увлажняющие дневные кремы нужно заменить на питательные (если вы не можете отказаться от увлажнения, то используйте такой крем вечером - наносите его на слегка влажную кожу сразу после душа). Такие средства не вызовут дискомфорта даже у сухой и чувствительной кожи. К тому же они помимо очищающих веществ содержат еще и высокую концентрацию жиров и масел, способных мгновенно восстановить поврежденный эпидермис. Наносить их нужно толстым слоем, помассировать несколько секунд, а затем снять средство ватным тампоном. Но применять его следует за час до выхода на улицу. Для зимы хороши и кремы, содержащие витамины С, А, Е. Причем нужно применять как наружные косметические средства (кремы), так и употреблять эти витамины внутрь (в виде таблеток, фруктов и овощей).

Не отменяется, а, наоборот, приветствуется в зимнее время года наряду с искусственными косметическими средствами применение и натуральных в виде масок для поддержания кожи в надлежащем виде. Но учтите, что маски должны быть не очищающими, а питательными. Нижеперечисленные маски хорошо подходят для всех типов кожи, а потому их с успехом могут использовать как женщины с жирным, так и сухим типом кожи.