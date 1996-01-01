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"Царица органов" экстрима не выносит
Почему утром выпивших накануне мучают тяжкое похмелье, тяжесть и рези в правом подреберье - там, где расположена печень? Потому что организм был серьезно отравлен и все симптомы этого состояния налицо.
Вредные советы
- Хотите, чтобы ваша печень как можно скорее вышла из строя? - спрашивает терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Линцов. - Тогда не забывайте о животных жирах и жареном, кетчупах и майонезах, различных промышленных соусах, консервах, колбасах и сосисках, продуктах, богатых различными консервантами, стабилизаторами и прочими "улучшителями". В таком случае состояние вашей печени будет заметно ухудшаться прямо на глазах.
Но самый главный враг печени - алкоголь. Почему утром выпивших накануне мучают тяжкое похмелье, слабость, головные боли, тяжесть и рези в правом подреберье - там, где расположена печень? Потому что организм был серьезно отравлен и все симптомы этого состояния налицо. Если же предпринимать подобные экстремальные нагрузки на "царицу органов" постоянно, немудрено, что в конце концов даже самая здоровая печень не выдержит и "сломается" - произойдет перерождение ее клеток из нормальных в бесполезные жировые (цирроз). И организм станет практически беззащитным.
Чтобы печень была здоровой...
Точно так же, как есть продукты, не способствующие здоровью печени, есть немало других, поддерживающих и улучшающих ее функции. Прежде всего, это овощи и фрукты, богатые пектинами - природными сорбентами, "разгружающими" организм от скопившихся в печени и кишечнике ненужных и вредных веществ. Много пектинов содержится в морских водорослях, яблоках, тыкве, айве. Эти растения равно хороши и полезны как в свежем, так и в печеном или отварном виде (кстати, при тепловой обработке количество пектинов даже повышается!). А вещество агар-агар, добываемое из водорослей и применяемое при домашнем и промышленном приготовлении желе, представляет собой не что иное как натуральный порошкообразный концентрат пектина.
Защищают и укрепляют печень также всем нам хорошо известные чай (черный и зеленый), цикорий (и как заменитель кофе, и свежий - в салатах), свекла (сок, в борщах, салатах и т. д.), кукуруза (масло, отварная в початках), различные виды капусты, подсолнечное и оливковое масло, расторопша (как добавка в хлебцы или щи или чай из нее), укроп, петрушка, одуванчик (как добавка к салатам), настой шиповника.
И что бы вы ни готовили, любые продукты лучше отваривать или запекать, но не жарить, так как жареные жиры создают повышенную нагрузку даже на здоровый орган.
Прежде всего любым "печеночным" больным советуют исключить из рациона все тяжелые жиры, особенно свиное и баранье сало, потому что жиры перерабатываются желчью, но если ее в организме вырабатывается недостаточно, возникает тяжелейшее отравление. А вот чистые растительные масла, наоборот, чрезвычайно полезны, так как очень легко усваиваются и обладают желчегонным эффектом. Но если у человека есть камни, с растительными маслами тоже нужно быть осторожными, так как употребление масла больше 2-3 ложек в день, особенно одновременно, может спровоцировать движение камней и приступ колики.
Сметана и сливочное масло находятся примерно посередине между вредными и полезными для печени жирами - они как бы нейтральны.
Неполезны при различных проблемах с печенью лук, чеснок, хрен, горчица, редька, редис - все они содержат эфирные масла, обладающие сильным раздражающим эффектом, и могут вызвать спазм гладкой мускулатуры печени и колики. То же самое касается всевозможных "сильных" пряностей: различных перцев, имбиря, гвоздики, куркумы, карри и т. д. К безвредным и даже полезным приправам относятся лишь базилик, укроп, сельдерей, кинза, петрушка.
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