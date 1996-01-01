Рак в "наследство"

Рак молочной железы - одно из самых распространенных злокачественных заболеваний у женщин. Как отметила недавно побывавшая в дальнегорской больнице в составе бригады краевых врачей ведущий онколог края Светлана КИСЕЛЕВА, рак молочной железы молодеет: среди женщин в возрасте до 30 лет показатель заболеваемости достиг 28,5%. Так что периодический профосмотр у онколога не роскошь, а необходимость даже для молодых женщин.

Специально для читателей "Лечебника" - советы от Светланы Киселевой.

Болезнь прогрессирует?

По мнению доктора Киселевой, лавинообразным наступление рака назвать нельзя. Но за последние 100 лет произошли большие изменения в структуре самого человечества. Изменилась социально-экономическая обстановка. И те болезни, что раньше были на втором плане, выступили на первый. В их числе - злокачественные опухоли, сердечно-сосудистые, эндокринные заболевания. Но рак уступает другим болячкам пальму первенства, занимая 11-13 место. В то же время смертность от рака - на 3-м месте. Ситуация не безнадежна. Даже если обеспечить все районные поликлиники нужным количеством ультразвуковой диагностики, эндоскопическим оборудованием, чтобы люди не стояли в очередях на обследование, уровень заболеваемости раком останется почти на прежнем уровне.

Правда, тогда рак выявлялся бы на ранних стадиях и многим это помогло бы быстрее справиться с болезнью. Тогда можно было бы ограничиваться минимальными операциями, но у нас ранние стадии заболевания выявляют нечасто. В США, например, оперируют лишь 35% женщин, остальные лечатся консервативно.

В России среди других онкологических заболеваний рак молочной железы лидирует. Сказывается общее нарушение гормонального фона, в основе которого - отсутствие ранних родов и кормления ребенка, ведь природа создавала женщину для производства потомства. А социальный статус женщин за последние 100 лет сильно изменился, женщина все чаще думает о карьере, а не о семье. Генетику же изменить сложно. В итоге многие женщины расплачиваются раком молочной железы, матки, придатков. Любопытно, что чем выше степень развития страны, тем выше уровень заболеваемости раком молочной железы.

Факторы риска

Поздние роды и аборты способствуют возникновению этого заболевания, после них в организме женщины происходит гормональный взрыв.

Среди факторов, влияющих на развитие рака груди, и наследственный. Но далеко не все раки наследуются. На втором месте - гормонально-эндокринные нарушения. Играют роль вредные привычки, курение, неправильное питание. Но однозначно невозможно сказать, какой именно фактор вызвал рак. Генетическая предрасположенность к раковым заболеваниям свойственна именно слабому полу.

Приговор ли такой диагноз - рак молочной железы? Если опухоль на поздней стадии, вылечить такую больную гораздо сложнее. Опухоль развивается из своей собственной клетки, поэтому организм с ней и не борется. А если болезнь выявлена на ранней стадии - тут все намного проще, особых проблем не должно быть. Болезнь быстро лечится, не требует больших затрат. Но это не гарантия того, что женщина снова не заболеет.

Методы страховки

Что нужно знать, чтобы подстраховать себя? Во-первых, нужны периодические визиты к гинекологу, онкологу: женщина должна знать, в каком состоянии у нее матка, яичники, придатки, грудь. К онкологу и гинекологу любая женщина до 75 лет должна наведываться не реже раза в год. Нужно следить, чтобы яичники работали нормально, в случае появления проблем стараться их устранить. Тогда вы не окажетесь в ситуации, когда уже трудно что-либо исправить.

Есть и методики самодиагностики. Какие признаки можно считать угрожающими? Если женщина пальпирует себя перед месячными, она может обнаружить у себя что угодно. Поэтому идеальный период осмотра - 3-6 дней от первого дня менструального цикла. В этот период молочная железа пуста и не столь болезненна. Всегда можно найти время для такого самоосмотра.

Мастопатия, которую признают у многих женщин гинекологи и маммологи на профосмотрах, - явление рядовое. Это также результат отсутствия родов и кормления ребенка. Хотя явление мастопатии появляется у женщины вскоре после месячных и часто "следует" за ней всю жизнь, поэтому лечить ее бесполезно. Только роды могут помочь избежать этого. Поскольку условия для развития рака груди и мастопатии - одни и те же, должен быть постоянный контроль со стороны врача. Как таковая мастопатия перейти в рак не может, но на ее фоне может появиться и злокачественная опухоль.

Диагностика

Диагностика рака молочной железы состоит из трех составляющих. Первое - руки врача. Второе - маммография (рентгенограмма молочной железы). Третье - морфологическое исследование, при котором нужно получить опухоль из неопухолевой клетки. УЗИ не является методом диагностики в данном случае. Его используют лишь в случае, когда есть некое маленькое образование.