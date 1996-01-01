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В Японии ставят диагноз по волосу пациента

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Стране восходящего солнца создают систему комплексного медицинского обследования, при котором для диагноза необходим всего лишь один волос с головы пациента.

Такая система разрабатывается в префектуре Хиого одноименным университетом и местной коммерческой компанией на базе действующего там самого мощного в мире источника синхротронного излучения "Спринг-8".

Генерируемые потоки электромагнитных волн, включая рентгеновское излучение, как нож колбасу "нарезают" волос от корня до кончика на микроскопические колечки диаметром 40 микрон, позволяя определять содержание химических элементов, которые служат индикаторами состояния здоровья.

В ходе экспериментов таким способом были обследованы более десятка людей. В их волосах обнаружены около 15 компонентов - от полезных железа и кальция до связанного с гипертонией хрома и цинка, указывающего также на кожные заболевания и нарушение аппетита.

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