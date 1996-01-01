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На китайских курортах вас ждут "Сады долголетия"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

После рождественской трагедии, обрушившейся на Таиланд и Индонезию, приморцы обратили свои взоры в сторону Поднебесной. К счастью, китайские курорты не пострадали от цунами и по-прежнему рады принять гостей из России.

Приморцы любят отдыхать в Китае. Во-первых, это недалеко, а значит, не придется тратить много времени на дорогу, а потом мучиться из-за смены часовых поясов. Во-вторых, доступно по цене. Стоимость путевок на срок 2 недели колеблется от $400 - в Удаляньчи до $1200 - на Санье. Наши люди едут туда за омоложением и оздоровлением. Никаких справок, результатов анализов с собой везти не надо - китайские эскулапы все сделают на месте.

И спину поправят, и зубы вылечат

Дешевле всего делают массаж и иглоукалывание на грязевых источниках Удаляньчи ($350-400 плюс 1300 руб. и 80 юаней). Впрочем, сам курорт не котируется. Здесь, как правило, отдыхают те, кто не особенно зацикливается на сервисе. В основном дальневосточники предпочитают туда ехать летом и весной-осенью, когда тепло.

Местные лекари готовы оздоравливать всех желающих, за исключением больных инфекционными заболеваниями, а также пациентов со злокачественными опухолями последней стадии и страдающих нервными расстройствами.

Цены на лечение в Удалянчи невысоки: первичный осмотр у любого врача обойдется в 10 юаней. Что по нашим деньгам составляет около 40 руб. Сравните: во Владивостоке планка начинается с 200-300 руб. Цены на анализы крови и мочи - 20-30 юаней (то есть, 80-120 руб.). Иглоукалывание - 10-30 юаней за сеанс (40-120 руб.), массаж для похудения - 50 юаней (200 руб.). Протезирование зубов обычными материалами - 300 юаней (1,2 тыс. руб.), фарфором - 500 юаней (2 тыс. руб.). Косметические процедуры также недороги: татуаж губ, бровей стоит всего 60-80 юаней (240-320 руб.), омолаживающие маски - около 30 юаней (120 руб.)

Жемчужные реки Даляня

В Даляне лечат все теми же привлекательными для европейского человека методами: иглами, китайским массажем, биологически активными добавками.

Приморцев селят в гостиницу "Сад Жемчужной реки" ($80-100 в сутки), при которой работает центр традиционной китайской медицины "Сад долголетия".

Там предлагают услуги по лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата, остеохондроза, радикулита, болей в коленях различного происхождения, артрита и даже импотенции.

Берутся и за диабет, но предупреждают сразу, что для этого требуется достаточно продолжительное лечение.

Цены в даляньском центре следующие: сеанс акупунктуры в зависимости от степени сложности стоит $27-30, китайский лечебный массаж в течение часа - $33, банки, прогревания электромагнитной лампой и прогревание полынью обойдутся чуть более $20. За косметические омолаживающие процедуры в течение 1-1,5 часа вы заплатите $50-70.

Целебные источники юга

Остров Хайнань - это уже тропики. Сюда традиционно едут отдыхать, купаться и загорать. Когда-то здесь вовсю извергались вулканы, оставившие ныне в наследство долину термальных источников Синлун.

Каких источников там только нет - от радоновых до калиево-натриевых, где возможно вылечить заболевания нервной системы, гинекологические, кожные, органов дыхания, радикулит, ревматизм.

Понятно, что расценки на первичный осмотр, анализы и различные процедуры здесь гораздо выше, чем в Суйфэньхэ или Даляне. Минимальная стоимость отдыха с лечением на "Восточных Гавайях" равна $1,3-1,5 тыс.

Контакты ищите сами

Если же вам необходимо оперативное вмешательство или серьезное лечение, а от услуг отечественных эскулапов вы по каким-то причинам отказались, ищите путь в китайские клиники самостоятельно.

Туркомпании в силу юридических причин здесь вам не помогут. Они готовы отправить вас и встретить. А вот договариваться придется самим или через знакомых. Стоимость операции и последующего лечения в КНР иногда бывает выше, чем в России.

Комментарий специалиста

Анатолий ГЕРЕЦ, главный врач краевой клинической больницы №1:

- Что в основном едут лечить в Китае? Заболевания опорно-двигательного аппарата, радикулиты, кожные болезни - одним словом, все то, с чем вполне успешно справляются наши врачи. Заметьте, что медики из Поднебесной не берутся лечить запущенные формы или сложные болезни. Или же оговаривают, что необходимо длительное лечение у узкого специалиста. Используют китайские врачи практически те же препараты, что и российские. Видимо, немалое значение имеет особое доверие к восточным методам лечения, потому-то приморцы и едут за здоровьем к китайским медикам.

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