Гриппа пока нет, но к нему готовятся

Как только народ очнулся от затяжных новогодних праздников, главный санитарный врач России Геннадий ОНИЩЕНКО объявил, что в конце января-начале февраля ожидается вспышка эпидемии гриппа, и ситуация, возможно, разовьется до размеров пандемии с 5-10-кратным ростом смертности.

Поэтому Геннадий ОНИЩЕНКО подписал и выпустил в свет постановление "О подготовке к возможной пандемии гриппа", а регионы начали создавать медицинские спецотряды.

- Мы провели комплексные профилактические и противоэпидемические мероприятия, - сказал главный санитарный врач Приморья Дмитрий МАСЛОВ. - Прививки от гриппа сделали 76% жителей края по сравнению с уровнем прошлого года.

О некачественной и неэффективной вакцине, которую якобы используют для прививок, Дмитрий Валентинович отозвался так: "Не думаю, что это правда. Скорее, таким образом ведется нечестная конкурентная борьба".

В Центре санэпиднадзора Владивостока по поводу ситуации с гриппом нам сообщили следующее:

- Случаев регистрации вирусов гриппа у жителей Владивостока пока нет. Конечно, дети болеют острыми респираторно-вирусными заболеваниями, но число заболевших не превышает показатели прошлых лет. Еще перед началом "сезона простуд" мы провели масштабную профилактику: от теоретической подготовки до вакцинации. На сегодняшний день привито 90,5 тыс. горожан. На базе инфекционных стационаров города создана госпитальная база. Там и будут лечить больных.