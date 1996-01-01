Детскую медицину грозятся "отреформировать"

Месяц, который пришлось провести с новорожденным ребенком в детской клинической городской больнице на Первой Речке, до сих пор вспоминаю с содроганием. Обшарпанные стены, затертые до дыр полы, разбитая мебель, грязные туалеты, выработавшее все сроки оборудование.

И палаты для матерей, "отдыхающих" между кормлениями, напоминают скорее придорожные караван-сараи, где готовят питание для младенцев, стерилизуют детские бутылки, сушат пеленки, спят, едят и принимают посетителей, свалив в кучу свои и чужие пальто и шубы, на одном маленьком пятаке с двумя видавшими виды стульями и колченогим столом.

Да и детские поликлиники в большинстве своем выглядят непрезентабельно, скрывая за скромными дверями бесконечные прорехи в виде холодных кабинетов, протекающих труб, канализационных запахов и прочих коммунально-бытовых "мелочей".

Дальше так лечить нельзя

Остается лишь удивляться долготерпению и квалификации врачей, умудряющихся в столь нелегких условиях добросовестно выхаживать наших детей и поддерживать их здоровье до совершеннолетия. Тем не менее никто уже не сомневается, что дальше так лечить нельзя и система здравоохранения, в том числе детского, требует серьезных преобразований. Как, например, заметил главврач детской клинической горбольницы на Первой Речке Сергей СЕНОТРУСОВ, существующая сегодня больничная койка не устраивает ни пациента, ни врача. Давно назрела необходимость сделать так, чтобы ребенок получал в стационарах максимум помощи при минимуме затрат. Да и лежащих с детьми матерей пора размещать в более человеческих условиях. Не на 4 кв.м, как сейчас, а на 10, положенных по последнему приказу Санпина.

Поэтому вряд ли кого из медиков удивила активизация подобных разговоров в самых верхах, где в последнее время бурно обсуждаются критическая ситуация в отрасли и возможные варианты ее реформирования. Начало намеченным реформам должны положить разработанные Минздравом РФ законопроекты "О государственных гарантиях медицинской помощи", "Об обязательном медицинском страховании", "О государственной (муниципальной) автономной некоммерческой организации" и "Об автономных учреждениях". Правда, с принятием их не торопятся, продолжая собирать оценки и предложения со всех сторон. При всей необходимости реформ в Москве понимают, что предусмотренные в данных законопроектах мероприятия можно проводить лишь с учетом готовности отрасли к таким новациям, а государства - к финансированию их внедрения.

Медики - в тревоге, родители - в ужасе

Однако пока столичные мужи просчитывают да думают, среди владивостокских медиков пошли разговоры, будто муниципальная администрация решила обогнать страну, планируя провести реформу на местном уровне. В какой кабинет с ребенком ни зайдешь, только про это и слышно. И хотя главврачи, в силу своего положения, в основном отмалчиваются, рядовые, наоборот, шумят. Но почему-то не от радости. Напротив. Предстоящая в детской медицине Владивостока реформа, что подтверждается в администрации города (хотя и не комментируется), внушает медикам одну тревогу, а наслышавшимся от них родителям - еще и страх. Почему?

Так как в управлении здравоохранения мэрии отказались предоставить информацию, нам приходится пересказывать услышанное во врачебных кабинетах. Что городские чиновники думают якобы вовсе не о том, чтобы сделать капремонт в больнице на Первой Речке или обеспечить своевременное подключение детских медучреждений к отоплению. Суть реформы в понимании медиков сведется лишь к сокращению числа поликлиник и даже больниц. Одни будут закрыты, другие - объединены, третьи - расформированы и раскиданы по "оставшимся в живых". При этом чаще всего в качестве первого кандидата на расформирование упоминалась городская детская больница №2, а на объединение и реструктуризацию - все ее поликлиники: №№2, 3, 4 и 14. Ходят слухи и о закрытии детского отделения в Трудовом с передачей его детей поликлинике №12 на Океанской и т.д. И если это случится, вторым неизбежным шагом реформы станет значительное сокращение детских врачей, и прежде всего, узких специалистов.

Настораживает и цитата из доклада начальника управления здравоохранения горадминистрации Владимира КУЗНЕЦОВА перед коллегией, состоявшейся в декабре прошлого года в администрации края. В ней, в частности, отмечалось, что детская участковая служба в целом по городу имеет низкий коэффициент потенциальной нагрузки - 0,75, а вот штаты укомплектованы на 109%. При этом чиновники недовольны низкими, на их взгляд, коэффициентами нагрузки и у специалистов детских поликлиник (от 0,44 до 0,28) и невыполнением плановой функции врачебной должности (от 71 до 68%).

Честно говоря, родителям приведенные цифры кажутся странными. Ведь ни к одному детскому специалисту так просто сегодня не попадешь, и даже записаться довольно трудно. Тем не менее, если следовать логике доклада, часть врачей надо разогнать? Чтобы они совсем недосягаемыми стали?

И снова - по карману

И хотя в управлении здравоохранения нам сказали, что дети никоим образом от ожидаемых нововведений не пострадают, позвольте не согласиться. Если сокращение все же состоится, не заметят его разве что "отъявленные" толстосумы, ведь их и без того хорошо "стригут", но не в поликлиниках. В поликлиники же ходят в основном обычные родители, многие из которых не имеют даже автомобилей. И им, конечно, не все равно, куда везти своего ребенка, особенно если он болен. Потому что вызывать врача на дом почти бессмысленно -транспорта при поликлиниках мало, а пешком педиатры осиливают лишь младенцев до года.

Сокращение же узких специалистов однозначно ударит по карманам. Если в поликлинике до них не доберешься, придется обращаться к платным, что очень недешево. По последним расценкам, консультация невропатолога, например, стоит от 600 до 1200 руб. А это необходимо, как минимум, перед каждой прививкой. Вообще, чего греха таить, растить ребенка, минуя детских врачей, в том числе и узкой специализации, сегодня просто не получится.

В разговорах о муниципальной медицине сразу вспоминается так называемая реформа, проведенная городской администрацией в сфере общественного транспорта. Не знаю, что преследовали власти, однако население в итоге резко почувствовало возвращение в наши автобусы периода махрового застоя с очередями и давками на остановках, а также взаимного хамства прижатых друг к другу пассажиров. Не хотелось бы, чтобы такое же "возвращение" постигло и "отреформированные" детские медучреждения.

Про интересы детей забыли

Лариса ПЕРЕПЕЛИЦА, главврач детской поликлиники №8: "Хотелось бы, чтобы реформирование проводилось в интересах населения. Однако мне кажется, его цель иная - экономия средств. А для педиатрической службы, работающей в полную силу, это недопустимо".

Ирина КРАСНОБАЕВА, главврач детской поликлиники №5: "Сегодня система детского здравоохранения работает хорошо и ломать ее не стоит. Реформа же - это всегда слом".