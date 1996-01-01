БАДы попали в опалу

Главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко подписал постановление о приостановке действия регистрационных удостоверений на ряд биологически активных добавок (БАД) к пище.

Связано это преимущественно с тем, что данные БАДы не соответствовали санитарным нормативам по микробиологическим показателям. Таким образом, до устранений нарушений санитарного законодательства приостановлено действие следующих регистрационных удостоверений:

БАД "Капивир", БАД "Фиточай "Здравушка" на основе расторопши, кориандра, бессмертника, БАД "Живитель", БАД "Порошок Расторопши", БАД "Экстракт расторопши "Здравушка", БАД "Здравушка-фиточай ~2", БАД "Здравушка-фиточай".

Специалистам службы предписано провести проверку организаций, занимающихся реализацией БАДов. В случае выявления вышеуказанных биологически активных добавок их реализация должна быть приостановлена.