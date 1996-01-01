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Сельских врачей "кинули"
В адрес краевого комитета профсоюза работников здравоохранения поступают многочисленные обращения от сельских медработников, возмущенных лицемерием краевых и федеральных властей, пообещавших им зарплату увеличить, а на деле ее уменьшивших.
Хотя Правительство РФ с 1 января повысило бюджетникам заработную плату на 20%, на доходах сельских медиков это не отразится. Дело в том, что принятый краевым ЗАКСом накануне нового года Закон "Об оплате труда работников государственных учреждений, финансируемых из краевого бюджета" урезал надбавку за работу на селе с 25% до 10%. Из-за этого, как подсчитали медики, зарплата сельского терапевта теперь не увеличится, а уменьшится с 3513 до 3456 рублей.
- Вот так выглядит реально повышение заработной платы. Из-за исчезновения 25% наши села поголовно превратились в "Нью-Васюки", правда, с нищим населением. В сельской глубинке и без того дефицит медицинских кадров, а благодаря реформам федеральных и местных властей в село никто не вернется однозначно", - пишет председатель Яковлевского совета профсоюза здравоохранения В.РЯЗАНОВ.
Как заявила председатель краевого комитета профсоюза работников здравоохранения Галина ЕРМОШИНА, если вопрос по поводу 25% не решится на краевом уровне, все эти письма будут направлены в адрес Президента РФ.
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