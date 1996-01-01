Из-за грейпфрута можно стать мамой

Врачи все время твердят нам о пользе цитрусовых. Дескать, витамин С, содержащийся в этих фруктах, очень полезен для здоровья. Однако далеко не всем известно, что грейпфрутовый сок в комбинации с некоторыми лекарственными препаратами смертельно опасен для человека.

Эми КАРЧ, эксперт по взаимодействию препаратов, описывает случай гибели пациента из-за грейпфрутового сока. У одного больного было повышено содержание холестерина в крови, кроме того, наблюдались другие факторы риска сердечного заболевания. Врач прописал пациенту лекарство, а также диету и лечебную физкультуру. Спустя два месяца мужчина отправился во Флориду (он собирался провести там зиму). Приехав туда, пациент Карча несколько изменил свой рацион: он стал есть грейпфруты и выпивать по три стакана сока из этого цитрусового каждый день. Также больной продолжал принимать прописанные ему медикаменты. Внезапно больной почувствовал ломоту во всем теле, переутомление, его забила лихорадка. Через некоторое время мужчина скончался в больнице. Как считает Карч, летальный исход мог стать результатом конкуренции ингредиентов сока с лекарствами за одни и те же ферменты, которые метаболизируют и те и другие вещества в печени.

Специалист занес в черный список более 50 медикаментов, в числе которых оказались такие распространенные, как антибиотик эритромицин, оральные контрацептивы, противоопухолевый препарат тамоксифен, а также виагра, ее аналоги и многие другие лекарства.

Ученый отметил, что об опасности грейпфрутового сока известно достаточно давно, однако обычно этому не придают должного значения. Поэтому Карч рекомендует врачам напоминать пациентам о несовместимости этого цитруса с некоторыми лекарствами.

Однако взаимодействие грейпфрутового сока с медикаментами не всегда вызывает летальный исход. Например, если женщина, принимающая таблетки для контрацепции, будет пить много сока из этого цитруса, то в один "прекрасный" момент она рискует обнаружить, что скоро станет мамой. Дело в том, что грейпфрут блокирует действие контрацептива. А люди, пьющие антидепрессанты, могут стать или чересчур активными, или, наоборот, чрезмерно вялыми. Это уже зависит от конкретного лекарства. Некоторые антибиотики вкупе с грейпфрутовым соком могут привести к диарее или же будут тормозить выздоровление, так как под влиянием цитруса не смогут работать должным образом.