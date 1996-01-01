Хорошего человека должно быть много?

Самым толстым человеком в мире считался житель Вашингтона Джон Брауэр МИННОК. Профессиональный таксист, из-за своего колоссального веса он был вынужден оставить работу. А весил Джон ни много ни мало - почти 630 килограммов. Эта поистине фантастическая цифра стала известна всему миру после того, как в 1978 году Миннока обследовал врачебный консилиум клиники университета в Сиэтле. Даже определить "параметры" Джона было нелегко. Только для того, чтобы перевернуть его с боку на бок, понадобилась помощь 13-ти человек. Осмотрев своего необычного пациента, врачи пришли к выводу, что он умрет, если срочно не похудеет.

Стоит ли быть толстым?

Великаны в мифах и сказках никогда не бывали худыми. В людской молве полные люди - это обычно добряки и жизнелюбы. Женщины с внушительными формами у многих мужчин вызывают повышенное сексуальное слюноотделение независимо от того, что они утверждают на словах. А почему многие экстрасенсы, ясновидящие, маги и колдуны, как правило, сильно упитанные особи? От раздувающих их энергий? Или для пущей внушительности?

Одно безусловно - внушительные габариты всегда вызывают преувеличенное внимание. Но кроется за этим что-либо большее? И так ли это однозначно для жизни "нездорово"? Попробуем разобраться...

Миф о гладиаторах

Оказывается, знаменитые гладиаторы только на римских барельефах и в современных фильмах представляются эдакой горой мускулов. Последние исследования показали, что в большинстве своем это были толстяки с огромными складками жира. Чтобы достичь таких форм, гладиаторы ели пищу, богатую углеводами. Это было продиктовано соображениями безопасности: жир защищал аренных воинов от клинков, спасая их от многих "смертельных ударов", которые просто не доставали до жизненно важных органов.

А у нас, авторов этого опуса, есть предположение, что многие современные толстые люди, особенно женщины, часто прячутся за своим весом от ран, наносимых жизненными битвами. Они, как гладиаторы, наращивают себе "живой панцирь", иногда поедая в треволнениях огромное количество пищи, пытаясь таким образом унять чувство тревоги - все равно какой, мнимой или настоящей.

Прорыв имени Рубенса

Древние шли от правды искусства, а не жизни, когда изображали вышеупомянутых гладиаторов дивно сложенными атлетами, а не толстяками. Века спустя к правде жизни обратился великий РУБЕНС. Можно сказать, он дал шанс многим полным людям утешиться, глядя на его шедевры. Хотя во многие времена идеалами цветущего здорового мужчины и женщины как раз и были пузаны и пышки с полугодовым, как минимум, запасом калорий на случай неожиданных финансовых и прочих кризисов. Здесь можно вспомнить общеизвестное положение о том, что все животные (человек не исключение) могут делать запасы жира впрок - это необходимо для выживания. Другое дело, что снижение двигательной активности и количества работ, требующих физических нагрузок, сделало для многих людей необратимым набор веса.

Сексуальность и вес

Секс двух очень полных людей - это уже не обычный секс, потому что степень свободы меньше. Главной причиной женской дородности многие считают работающие вразнобой гормоны, устраивающие хаос в области контроля за аппетитом и затрат энергии. И это вроде бы должно подразумевать незабываемые бури в любовных схватках. Но, как рассказывал один наш знакомый, имеющий склонность охватывать весь спектр форм: "Большие габариты больше привлекают и волнуют визуально на расстоянии. После первого акта страсти начинаешь осознавать некий дискомфорт от слишком большого тела рядом. И вот что удивительно: почему-то складывается впечатление, что все тела - как сменная одежда. Причем некоторые носят свои формы с удовольствием (и зарабатывают на них, даже не считая их идеальными), а для некоторых они как темница. И чем больше вес, тем это отчетливее проявляется. Может, поэтому многие "кустодиевские красавицы" чувствуют себя маленькими принцессами, замурованными в неприступной башне собственного тела?" Что же касается толстых ловеласов, то у них, по-видимому, столько же шансов, как и у не обремененных излишними килограммами. Другое дело, что мужчинам приходиться "работать" в постели больше, а сердце и так гонит кровь с большими перегрузками. Так что для кого-то из них каждый следующий раз может стать последним.

Мировые тяжеловесы

Степень ожирения в Америке, стоящей по этому показателю впереди планеты всей, определяется показателем BMI (body mass index - "индекс телесной массы"), который соотносит рост и вес человека. Если индекс составляет от 18 до 24,9, волноваться не о чем. BMI от 25 до 30 считается признаком излишнего веса (overweight), а выше 30 - тучности (obesety).

Из ныне живущих самым толстым являлся до последнего времени Миннока Патрик ДЬЮЭЛ, владелец ресторана в городе Валентайн. Перед тем как обратиться к врачам, он весил почти полтонны, если точнее - 485 килограммов. Американец Альберт ДЖЕКСОН, более известный под кличкой Жирный Альберт, весил 402 кг при объеме груди 305 см и окружности "талии" 294 сантиметра.

Самый известный английский супертяжеловес Питер ЯРНАЛЛ из Истхэма (Лондон) весил 374 кг при росте 178 сантиметров. Он начал быстро набирать вес в 1978 году. Последние два года жизни был прикован к постели. Умер 30 марта 1984 г. в возрасте 34-х лет. Его гроб имел длину 233 см, ширину - 122 см, глубину - 83,8 см. А самыми тяжелыми братьями-близнецами в мире были Билли Леон и Бенни Ллойд МАКРЭРИ из штата Каролина (США), родившиеся в 1946 году. До того как они заболели корью в возрасте шести лет, близняшки имели вполне нормальный вес. В ноябре 1978 г. вес Билли был равен 337 кг, а вес Бенни - 328 кг. К сожалению, в настоящее время жив лишь один из братьев - Билл погиб 13 июля 1979 г. в результате незначительной мотоциклетной аварии в Канаде (при большом весе даже самые легкие падения могут иметь фатальные последствия).

Что касается современных толстух, здесь непревзойденной считается американка Перси Перл ВАШИНГТОН, умершая в госпитале Милуоки 9 октября 1972 г. в возрасте 46-ти лет. Она весила 399 кг, ее рост был 183 см, размер платья - 62. В Соединенном Королевстве самой габаритной женщиной считалась миссис Мюриэль ХОПКИНС (родилась в 1931 г.) из Типтона, чей вес в 1978 г. был равен 278 кг при росте 180 сантиметров. Незадолго до своей смерти, последовавшей 22 апреля 1979 г., она весила 330 килограммов. Ее гроб был размером 190 см в длину, 137 см в ширину, 114 см в глубину.

Попытка резюме

Все-таки норма жизни - быть не заплывшим жиром. Для здоровья избыточный вес безусловно вреден. А чересчур избыточный может убивать (у людей с излишним весом вероятность умереть раньше среднестатистической продолжительности жизни в 4 раза выше, чем у тех, кто держал свой вес в норме).

Однако надо четко определиться - мешает ли вам жить лишний, по вашему мнению, вес. Например, какое-то время назад один из авторов этой статьи весил при росте 184 см 115 килограммов. Потом он опомнился и решил меняться. Сейчас ему трудно представить, что он мог так себя запустить, что с трудом завязывал шнурки на ботинках...

...Чтобы выжить, самому большому бывшему таксисту в мире, Минноку, пришлось сесть на диету, которая продолжалась 2 года. В результате Джон похудел до 216 килограммов, "отминусовав" целых 419 килограммов. Но... в его организме, по-видимому, уже произошли необратимые изменения, и он снова начал толстеть. Всего за неделю бывший таксист поправился на 91 килограмм. Еще целых три года врачи боролись за жизнь этого человека. Однако их усилия были тщетны. В 1983 г. в возрасте 42-х лет Джон Брауэр Миннок скончался примерно в той же весовой ипостаси.

Говоря о рекордах похудения, следует еще отметить феномен жителя Нью-Йорка Михаэля ХЕБРАНКО, который за 15 месяцев умудрился сбросить 226,8 кг, а за 2 года - 312,1 килограммов. А также другого американца, Пауля КИМЕЛМАНА, который за 8 месяцев снизил свой вес с 216 до 59 килограммов. А быстрее всего в весе прибавляли опять же Дж.Б. Миннок и американка Дорис ДЖЕЙМС (147 кг за 12 месяцев).

Эпилог

Как мы уже говорили, большие формы привлекают внимание окружающих. Это можно использовать для разных целей - религиозных, эстетических, сексуальных. А быть таким объектом или не быть - каждый выбирает сам.

Но если лишний вес мешает вам жить, задумайтесь. Если трудно или неудобно танцевать, завязывать шнурки, рожать детей, выходить на пляж в купальном костюме и т.п., это значит, что ваш мозг посылает вам сигналы - "не все в порядке в Датском королевстве". Если же никакого дискомфорта вы не испытываете, ничего страшного. Не надо комплексовать и превращать свою жизнь в пытку. У вас все в порядке. Чтобы это понять, достаточно сравнить себя с описанными выше тяжеловесами и держать свою "значимость" в разумных пределах.