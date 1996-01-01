Целительная прорубь

Зимой полуразрушенный спортивный комплекс "Юбилейный" - тих и пустынен. Приятное разнообразие вносят раздетые до купальников тетеньки и дяденьки, которые с удовольствием плещутся в вырубленной в толстом льду проруби.

30 раз за зиму

Владивостокскому клубу любителей зимнего плавания "Морж" уже более 55 лет. Основал его сразу после войны вернувшийся с фронта Владимир ЛАУХИН.

- С ходу стать членом клуба "моржей" не получится. Для этого надо окунуться в прорубь не менее 30 раз за зиму, - сообщил нашему корреспонденту член совета клуба зимнего плавания "Морж" Юрий АЛЕКСЕЕВ. - Желающий приобщиться к зимнему плаванию может прийти в клуб и заплатить первоначальный взнос. Это дает ему право пользоваться раздевалкой и спортинвентарем. В конце каждого сезона мы прощаемся с зимой и вручаем новичкам, выполнившим наше условие, удостоверения членов клуба.

Трудно ли решиться залезть в обжигающую воду? По словам Ларисы ЕРШОВОЙ, "моржихи" с более чем 20-летним стажем, новообращенных подробно инструктируют, поддерживают психологически. Страшно лишь первое мгновение погружения в воду. Дальше - проще. В самой проруби человек чувствует тепло, идущее изнутри, которое растекается по всему телу. Кожа становится красной, как после парной, тело покалывает будто иголочками. Кажется, что внутри заработал термоядерный реактор. Ощущения изумительные. Разумеется, в первый раз сидеть долго в воде нельзя. Окунулся - и сразу обратно. Главное - не допустить переохлаждения, иначе можно схватить воспаление легких.

Правда, сами "моржи" заявляют, что никакая реклама, никакая агитация здесь недопустимы. Человек должен сам прийти к этому. Нельзя принуждать к моржеванию даже в лечебных целях, поскольку именно психологическая готовность человека к холодовым нагрузкам в значительной мере предопределяет его эффективность.

Забудем о простудах

Преимущества купания в проруби несомненны. "Моржи" в 60 (!) раз реже, чем обычные люди, болеют простудными заболеваниями и в 30 раз - всеми остальными. Моржевание излечивает радикулиты, гипертонию, гипотонию, туберкулез легких, сахарный диабет, хронические желудочно-кишечные заболевания, воспалительные явления в половых органах, нарушения менструального цикла и т.п.

- Раньше меня частенько прихватывал радикулит, даже ботинки не мог зашнуровать. А как стал купаться - приступы как рукой сняло. Почему непонятно? Ведь традиционно радикулит лечат теплом, - рассказывает Юрий Алексеев. - К нам в клуб приходят люди после инфарктов, инсультов, многие успели полностью разочароваться в официальной медицине. И, надо сказать, что прорубь помогает.

Дело в том, что моржевание в 6 раз увеличивает потребление организмом кислорода. У "моржей" со стажем температура тела после купания снижается до 34 градусов и восстанавливается только через тридцать минут после его завершения. На 10-15% снижается частота сердечных сокращений, улучшается терморегуляция организма. Люди, которые купаются в ледяной воде, как правило, легче переносят простудные заболевания и способны выдерживать сильные нагрузки на кровеносную систему. При охлаждении организма более интенсивно начинают работать все внутренние органы.

В целях закаливания и укрепления здоровья лучше начинать купание с осени, постепенно, шаг за шагом, приучая организм к все более и более холодной воде. А тем, кто жаждет острых ощущений, желает самоутвердиться или пустить пыль в глаза друзьям и знакомым, лучше это делать в конце зимы, когда организм естественным образом адаптировался к холоду и на фоне весеннего потепления воспринимает ледяное купание как небольшую встряску.

Мороз и ветер нипочем

В клубе - более двух сотен моржей, и это число особо не изменилось за последние пару лет. Ежедневно купаются 50-100 человек. Больше всего среди них врачей, научных сотрудников, преподавателей. Возраст от 9 до 90 лет. Некоторые ходят купаться семьями: мама, папа и ребенок.

Прорубь у "моржей" примерно десять метров в длину и два в ширину. Постепенно она обмерзает и уменьшается в размерах, так что по выходным мужчинам приходится ее восстанавливать. Время нахождения в воде строго индивидуально. Как говорит Лариса Ершова, оно больше зависит от особенностей организма, чем от опыта. В основном заход в воду длится от нескольких секунд до 1-2 минут. Самые закаленные "моржи" могут купаться по 3-4 минуты, но таких очень мало.

Каких-либо жестких требований к частоте купаний нет. Но костяк клуба появляется на Набережной практически ежедневно, хотя многим приходится ехать из отдаленных районов города. Купаются "моржи" в любую погоду: чем холоднее на улице, тем им теплее кажется в проруби.

- При чем тут погода? - изумляется Александр ОСИПОВ. - Температура воды в проруби всегда одинакова. А на воздухе мы находимся недолго. Вышел из раздевалки, поплавал в проруби - и назад. Я купаюсь 3-4 раза в неделю. А дома каждое утро обливаюсь холодной водой. И так с детства.

За и против

Впрочем, есть и противники купания в ледяной воде. Ряд медиков утверждает, что такие купания опасны. При резких температурных стрессах наш организм выделяет особые гормоны: производные опиума и морфия, обладающие свойствами смягчать болевые синдромы. Это "неприкосновенный запас" организма, предназначенный на крайние случаи, когда для спасения жизни необходимо обезболивание. Этот вот запас организм моржей и расходует при погружении в ледяную воду. Регулярное моржевание чревато тем, что происходит привыкание к этим естественным наркотикам. С каждым купанием организму требуется все большая и большая их доза для достижения необходимого эффекта. Прекращение же ледяных купаний оборачивается абстинентным синдромом (на языке наркоманов - "ломкой"), сопровождающимся дикими болями во всем теле.

Однако приморские "моржи" категорически не согласны с подобными мнениями. По словам Ларисы Ершовой, некоторые из "моржей" купаются нерегулярно. Загруженность на работе, длительные командировки - мало ли может быть причин? Но никаких ужасных последствий "привыкания" они не чувствуют.

К сожалению, вскоре "моржам" придется покинуть привычное место в "Юбилейном", поскольку спортивный комплекс будет реконструироваться. Но любители купания в проруби не унывают.

- Ничего страшного, найдем другое место, - говорит Александр ОСИПОВ. - Было бы желание.