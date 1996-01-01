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Стресс убивает женщин

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Ученые выяснили, почему одни люди стареют быстрее, чем другие. Оказывается, ничто так не старит организм, как постоянный стресс, вызывающий необратимые изменения на клеточном уровне. Особенно пагубен стресс для женского организма - представительницы прекрасного пола, которые часто волнуются, живут на 9-17 лет меньше, чем спокойные женщины.

Несколько лет назад наукой было установлено, что в ДНК существуют продолговатые фрагменты под названием теломеры, которые отвечают за генетическую стабильность и оберегают хромосомы. Чем старше организм, тем теломеры короче - у каждого поколения дочерних клеток они чуть меньше, чем у материнских. Когда человек регулярно испытывает стресс, теломеры заметно сокращаются, и организм будто бы проживает несколько лет за год.

К таким выводам пришли ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, проведя испытания, в которых приняли участие 58 женщин одной возрастной группы. Все они были матерями, причем у двух третей участниц эксперимента дети из-за хронических болезней нуждались в регулярном уходе. Исследование хромосом представительниц двух групп показало, что в первой группе теломеры значительно длиннее, чем во второй, соответственно, "органический" возраст матерей, ухаживавших за больными детьми и регулярно испытывавших стресс, был больше, чем у женщин, не обремененных заботами и растивших отпрысков без особых проблем.

Элисса ЭППЕЛЬ, руководившая исследованием, говорит, что результаты ее совсем не удивили, - она всегда считала, что субъективное восприятие мира важнее реальности, то есть, как говорится, все болезни от нервов, а стресс со временем сводит в могилу. Теперь, когда пагубное влияние стресса на здоровье в очередной раз блестяще доказано, дело остается за малым - выяснить, как с ним бороться.

Кстати, параллельно с учеными университета Сан-Франциско проблемами старения клеток занимаются и исследователи из американского медицинского института Говарда Хьюза. Недавно они объявили о том, что смогли составить объемную модель белка, отвечающего за сокращение или наращивание теломеров. От количества этого белка в клетках в значительной мере зависит скорость старения организма. Если бы его не было совсем, теломеры наращивались бы постоянно, и организм не старился, а молодел. Но такое, по словам ученых, пока возможно лишь в фантастических произведениях.

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