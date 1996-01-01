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Курение нарушает работу мозга
Как известно, курение вызывает хронический бронхит и атеросклероз, провоцирует развитие рака легких и ишемической болезни сердца. Но, оказывается, этим перечень возможных последствий пристрастия к сигаретам вовсе не ограничивается. Как показали последние исследования, курение также негативно влияет на мозг и снижает интеллектуальные способности человека.
Исследование влияние курения на интеллект проводилось в Университете Аберден (Шотландия). Для того чтобы разобраться, связаны ли они между собой, ученые обследовали 465 добровольцев в возрасте 64 лет, среди которых было примерно 50% заядлых курильщиков. Каждому из них предлагался набор психологических тестов для оценки интеллектуальных способностей и памяти. Затем ученые сравнили результаты участников с хранящимися в архивах результатами аналогичных тестирований, проведенных в 1947 году, когда им было всего 11 лет. Сравнение показало, что курильщики "отстали" от своих некурящих сверстников по всем видам предложенных им тестов. За несколько десятилетий, прошедших с первого обследования, у них значительно сильнее снизились и способность к логическому мышлению, и способность к запоминанию и воспроизведению информации. Когда же ученые исключили влияние различных "третьих" факторов (социального статуса, уровня образования, характера работы, употребления алкоголя и т.д.), различие все равно осталось статистически значимым, хотя и уменьшилось в несколько раз.
Ученые пока не могут сказать, почему курение нарушает работу мозга. Согласно наиболее правдоподобной из выдвинутых ими гипотез, под действием никотина и сигаретных смол нервные клетки становятся более чувствительны к действию свободных радикалов - токсичных соединений, образующихся в клетках в ходе окислительно-восстановительных процессов. Кроме того, сами сигаретные смолы увеличивают содержание свободных радикалов в организме, что также увеличивает риск повреждения клеток мозга.
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